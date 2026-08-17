Dal 21 al 23 agosto il centro storico di Cefalù ospiterà il Simposio d’arte e Laboratorio “Cefalù Città degli Artisti”, mostra collettiva dal 23 al 30 agosto all’Ottagono di Santa Caterina.





Cefalù, 13 agosto 2026 – Dal 21 al 23 agosto, il cuore di Cefalù si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere la tredicesima edizione del Simposio d’arte e Mostra-Laboratorio “Cefalù Città degli Artisti”. La manifestazione, ideata dallo scultore Roberto Giacchino, presidente dell’associazione Cefalù Città degli Artisti, e patrocinata dal Comune di Cefalù, conferma anche quest’anno la propria forte vocazione internazionale. Saranno infatti oltre 40 gli artisti partecipanti, provenienti da Italia, Belgio, Francia, Messico, Algeria, Irlanda, Romania, Polonia, Russia e Venezuela, chiamati a condividere esperienze, linguaggi e sensibilità artistiche differenti nel suggestivo scenario del centro storico cefaludese. Per tre giorni le vie della città saranno animate da esposizioni, performance, dimostrazioni dal vivo e laboratori creativi. Il Simposio non rappresenta soltanto un momento celebrativo dell’arte contemporanea, ma si propone come spazio di incontro, confronto e dialogo tra artisti e pubblico, offrendo un’esperienza culturale coinvolgente e accessibile a tutti. La direzione artistica è affidata anche quest’anno alla professoressa Rosalba Gallà, che accompagnerà l’edizione 2026 con un nuovo aforisma guida, in continuità con il percorso poetico e simbolico delle precedenti edizioni: “L’arte è il risveglio di chi ha toccato le stelle e ne semina i frammenti sulla terra”. L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 21 agosto alle ore 17:30 presso la Corte delle Stelle, alla presenza delle istituzioni in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Accanto alle attività del Simposio del 21, 22 e 23 agosto, il pubblico potrà visitare la mostra collettiva delle opere degli artisti partecipanti, allestita presso l’Ottagono di Santa Caterina, di fronte al Duomo. L’esposizione resterà aperta dal 23 al 30 agosto, con ingresso gratuito, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00. L’edizione di quest’anno offrirà ancora una volta un ampio percorso tra pittura, scultura, fotografia, artigianato artistico e arti performative, valorizzando la pluralità dei linguaggi espressivi contemporanei. Alla manifestazione prenderà parte anche l’associazione “Ama il tuo tempo”, contribuendo con la propria presenza ad arricchire ulteriormente il programma culturale e il valore sociale dell’iniziativa. Con questa tredicesima edizione, “Cefalù Città degli Artisti” rinnova il proprio impegno nel promuovere l’arte come strumento di incontro tra popoli, generazioni e culture, trasformando il centro storico di Cefalù in un laboratorio internazionale di creatività, bellezza e partecipazione.

Luogo: Cefalù, CEFALU’, PALERMO, SICILIA

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