Cefalù è una città costiera nel nord della Sicilia ed è facilmente riconoscibile per la Rocca che la sovrasta, dove all’interno è tutto un rincorrersi di stretti vicoli medievali che infondono un senso di fascino e di mistero ad ogni angolo.

Cefalù è apprezzata da turisti di tutto il mondo che la rendono una delle mete più amate di Sicilia sia per la particolarità del suo borgo sia per il magnifico mare, valorizzato da una miriade di spiagge meravigliose e piacevolmente fruibili. Cefalù è nota per la sua Cattedrale che, con i suoi mosaici, fa parte dei siti della Palermo arabo-normanna inclusi nella lista dei Patrimoni dell’Umanità UNESCO. È una città di rilevanza artistica, culturale e storica testimoniata dai suoi monumenti, i suoi palazzi e dall’armonia del tessuto urbano. In questi giorni, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha composto la poesia: ”Cefalù, suggestivo angolo di paradiso”, dedicata proprio a uno dei borghi più belli d’Italia, ha il piacere di condividerla con tutti Voi.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.