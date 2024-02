La Settimana della Cultura si è appena conclusa e ha visto il Liceo Classico Internazionale “Giovanni Meli” di Palermo promotore di tante iniziative culturali ed artistiche: tra queste, rientra la collaborazione con CEIPES(Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo), organizzazione con sede nel quartiere Uditore e la cui mission principale è quella di implementare progetti co-finanziati da vari programmi dell’Unione Europea.

CEIPES porta al liceo Meli un’iniziativa molto interessante: si tratta del progettoD.B.Y. – Directed By YOU(th), co-finanziato dal programma CERV (Citizens, Equals, Rights and Values) dell’UE. Il progetto affronta questioni relative all’impegno civico, all’apatia, alla privazione dei diritti civili e alla scarsa fiducia democratica tra i giovani in Europa.

Un progetto scritto e gestito da giovani per giovani: esso permetterà a tanti ragazzi provenienti da realtà e background differenti di dire la propria, di far sentire la propria voce in merito a tematiche sociali, culturali, civiche, etc.

Come? Attraverso un mezzo innovativo e stimolante come quello del documentario partecipativo: utilizzare l’audio-visivo pe guardare il mondo con occhi diversi, orientati al futuro e al cambiamento sociale.

Nel contesto della settimana della cultura, CEIPES ha mostrato agli studenti del liceo alcuni dei filmati realizzati dai giovani partecipanti alle attività di progetto su tematiche sociali molto attuali e di pubblico interesse, come la realtà delle famiglie omo-genitoriali in Sicilia e la fuga di cervelli vista dalla prospettiva di coloro che hanno scelto Palermo come propria casa.

La giornata è stata ricca di importanti riflessioni sul mondo che ci circonda, visto attraverso gli occhi dei giovani, con la speranza di un futuro diverso, migliore.





Luogo: Liceo Classico Internazionale Statale Giovanni Meli, Via Salvatore Aldisio, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

