Il consorzio del progetto “Third Stage”, finanziato dal programma Creative Europe dell’Unione Europea, è lieto di promuovere il festival internazionale Open Stage. Si tratta del primo festival teatrale virtuale che permette agli spettatori di godere delle performance teatrali comodamente dal divano di casa.

Open Stage si è svolto dal 15 al 21 aprile e fino al 28 aprile è possibile assistere agli spettacoli on demand tramite la piattaforma sviluppata per il progetto. Numerosi teatri europei hanno aderito all’iniziativa proposta da Third Stage, condividendo alcune delle loro performance live con il pubblico globale.

Gli spettatori hanno accesso a una vasta gamma di contenuti e performance inedite provenienti da teatri sloveni, italiani, bulgari e ungheresi. Questo festival rappresenta una vera e propria vetrina per la diversità e la creatività teatrale europea.

Il consorzio europeo del progetto è composto da partner provenienti da Slovenia, Spagna e Italia, (rappresentata da CEIPES- Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo) che hanno lavorato intensamente per circa due anni alla realizzazione della piattaforma che ospita il Festival Open Stage, garantendo un alto livello di qualità dei contenuti audiovisivi e collaborando con numerose realtà artistiche in tutta Europa.

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di offrire al pubblico, e in particolare ai professionisti del teatro, una rete per favorire lo scambio di idee e conoscenze tra gli appassionati di tutta Europa, in modo semplice e accessibile.

Non perdere l’incredibile opportunità offerta dall’Open Festival! Per maggiori informazioni e per consultare la programmazione completa, visita il sito ufficiale del festival: https://thirdstage.eu/en/#izdelki





Data Inizio: 23/04/2024

Data Fine: 28/04/2024

Ora: 12:00

Artista: Vari artisti

Prezzo: 10.00

