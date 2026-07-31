L’Amministrazione comunale di Termoli informa che, nei giorni scorsi, i bambini che frequentano il centro “Un Mondo a Colori” e il Centro per Disabilità “San Damiano” hanno ricevuto in dono le barrette da cinquanta grammi di Cioccolato di Modica IGP, realizzate dal Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP in collaborazione con il Comune di Modica. Le barrette sono contenute in un elegante astuccio preparato appositamente per l’evento.

L’iniziativa è stata promossa per celebrare il conseguimento della prima Bandiera Verde dei Pediatri, ottenuta quest’anno dal Comune di Modica.

La città di Termoli, che ha ottenuto la Bandiera Verde ininterrottamente da quindici anni, ha inoltre avuto l’onore di ospitare e organizzare la cerimonia nazionale di consegna delle Bandiere Verdi ai 153 Comuni insigniti del prestigioso riconoscimento.

L’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, responsabile dell’organizzazione della cerimonia e della distribuzione del cioccolato ai bambini, ha dichiarato: “Desidero rivolgere un immenso ringraziamento al Comune di Modica e al Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP per il meraviglioso dono: un cioccolato pregiato, vera gioia per il palato e dolce sorpresa molto apprezzata dagli utenti del Centro San Damiano e di Un Mondo a Colori.

Gesti così ci hanno fatto sentire speciali”.

Il riconoscimento della Bandiera Verde viene assegnato dal 2008 da 3.238 pediatri italiani e stranieri alle località che garantiscono qualità ambientale, servizi adeguati e attenzione alle esigenze di bambini e famiglie. In quasi venti anni, le Bandiere Verdi hanno favorito la nascita di nuovi servizi nei Comuni premiati, contribuendo a migliorare l’offerta dedicata all’infanzia. Le barrette di Cioccolato di Modica rappresentano un importante servizio e ausilio per bambini e adolescenti.

Un’ulteriore iniziativa realizzata dal Consorzio per la Tutela del Cioccolato di Modica IGP, in collaborazione con il Comune di Modica, in occasione dell’assegnazione della Bandiera Verde alla città, è stata l’innovativa produzione di barrette in monoporzioni da sette grammi, che rappresentano un servizio dedicato ai bambini, pienamente coerente con gli obiettivi delle Bandiere Verdi, che promuovono salute, crescita e benessere dell’infanzia.

Il professor Italo Farnetani, fondatore e coordinatore delle Bandiere Verdi e professore universitario di Pediatria, ha evidenziato il valore nutrizionale dell’iniziativa: “Una o due mono porzioni di Cioccolato di Modica assunte al mattino, prima di andare a scuola oppure – come ora – in vacanza, prima di fare sport o andare in spiaggia, rappresentano un modo rapido per fornire energia utile allo studio o all’attività fisica. Due bambini su tre non fanno colazione o la fanno in modo insufficiente. Le monoporzioni di Cioccolato di Modica forniscono l’energia necessaria per arrivare al momento dello spuntino di metà mattinata, che invece viene consumato da tutti i bambini e gli adolescenti”.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i soggetti coinvolti e conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative che valorizzino il benessere dei bambini e delle famiglie.

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso Umberto I Modica, 149, MODICA, RAGUSA, SICILIA

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