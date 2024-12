Il 17 dicembre 2024, dalle 18:30 alle 22:30, il locale Molo 53 e friends, in collaborazione con il consigliere comunale Caterina Meli, organizza una speciale cena di beneficenza presso il Palermo Marina Yachting, in via Filippo Patti.

L’iniziativa, che invita chiunque desideri partecipare, ha un unico scopo: portare un sorriso ai meno fortunati. Il ricavato della serata sarà devoluto al Centro Amore di Gesù ODV, una realtà che da 30 anni opera a Palermo, offrendo assistenza a circa 1.200 persone, tra cui 300 bambini e adolescenti, provenienti dalle zone di via Decollati, corso dei Mille e via Maqueda.

Il Centro Amore di Gesù, con il sostegno del Banco Alimentare di Cinisi, fornisce aiuto alimentare alle famiglie in difficoltà economica. Tuttavia, a causa delle guerre in atto e delle conseguenti difficoltà economiche globali, il Banco Alimentare di Cinisi non riesce più a sopperire all’enorme domanda di aiuti. Pertanto, questo evento e la relativa raccolta fondi assumono un carattere fondamentale per continuare a supportare le famiglie più bisognose, soprattutto con prodotti di prima necessità e dedicati all’infanzia.

Il menù della serata prevede:

• Pizza Margherita

• Birra Bruno Ribadi

• Caffè Morettino

• Gelato Sudgel SRL

Il costo della cena è di 15 euro a ospite.

Una serata di solidarietà, un piccolo gesto che può fare la differenza. I proprietari di Molo 53 e il consigliere Caterina Meli invitano calorosamente chiunque voglia contribuire a questa causa a partecipare e condividere insieme un momento di aiuto e speranza.

Luogo: via filippo patti 30, Via filippo patti , 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 17/12/2024

Data Fine: 17/12/2024

Ora: 18:30

Artista: nessuno

Prezzo: 15.00

