“Il Collegio Di Maria La Purità rappresenta un faro per la preziosa opera educativa perseguita secondo gli insegnamenti e il pensiero di Pietro Marcellino Corradini risalente al 1700”.

L’ha detto alla presidente del Movimento italiano per la gentilezza , Natalia Re, partecipando alla cerimonia di celebrazione del centenario del Collegio Di Maria La Purità, che si è svolta al teatro Politeama di Palermo e ha visto protagonista la comunità del collegio con gli alunni, le famiglie e gli operatori. “Abbiamo assistito ad una rappresentazione di ” ricchezza educativa” che ci ha coinvolti e travolti per i messaggi forti che sono stati lanciati da quel palco sui fondamentali valori della nostra esistenza espressi attraverso l’arte della musica, della danza e della poesia. Valori come la carità, l’attenzione , la costanza, la diligenza -continua la Re- che sono complementari con la gentilezza e riteniamo sia fondamentali per il percorso formativo degli uomini e delle donne del domani, per creare una società migliore. Nell’ambito della cerimonia la presidente Re ha insignito Suor Jolanda Marku Ambasciatrice di Gentilezza” proprio per l’impegno profuso per il perseguimento di questi valori fondamentali per la crescita e lo sviluppo di una comunità migliore .

