“Riteniamo fondamentale il dialogo tra tutte le parti sociali per costruire percorsi condivisi di sviluppo, occupazione di qualità e nuove opportunità per le future generazioni”.

Lo afferma il segretario territoriale UGL Catania, Giovanni Musumeci, intervenuto all’evento “Made in Confindustria Catania”, organizzato presso il Conservatorio Vincenzo Bellini in occasione del centenario di Confindustria Catania.





Per Musumeci, i cento anni dell’associazione degli industriali etnei rappresentano “un patrimonio di esperienze, competenze e relazioni che ha contribuito alla crescita economica e produttiva della provincia di Catania”.

Un traguardo che “offre l’opportunità di riflettere sul ruolo delle imprese, del lavoro e delle politiche di sviluppo necessarie per affrontare le sfide future”, afferma il segretario dell’UGL Catania.





All’iniziativa hanno preso parte anche il segretario regionale UGL Sicilia Carmelo Giuffrida, il vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici Angelo Mazzeo e il segretario provinciale UGL Agroalimentare Nino Neri. Una presenza che, sottolinea Musumeci, “testimonia l’impegno dell’UGL nel rappresentare il mondo del lavoro in tutte le sue espressioni, promuovendo il dialogo sociale e contribuendo alla crescita economica e produttiva del territorio”.

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