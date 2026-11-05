Tipo segnalazione: Buona notizia

Dopo un primo anno che ha coinvolto complessivamente 109 minori, sono riprese a Palermo le attività di “C’entro anch’io”, il progetto promosso dall’associazione Apriti Cuore ETS per contrastare la povertà educativa e favorire la crescita, il benessere e la partecipazione dei più piccoli. Un percorso che mette in relazione associazioni, scuole e famiglie, con attività nei quartieri Albergheria-Ballarò e CEP.

Il secondo anno riparte dai laboratori e dal sostegno scolastico, con l’obiettivo di consolidare le competenze dei bambini e dei ragazzi, stimolarne la creatività e offrire occasioni di socializzazione e collaborazione. Accanto alle attività educative, il progetto punta a rafforzare il coinvolgimento delle famiglie e il lavoro condiviso con le realtà del territorio.





«Il primo anno del progetto ha coinvolto complessivamente 109 minori, che hanno potuto partecipare ai laboratori organizzati presso la sede dell’ente capofila, l’associazione Apriti Cuore, e presso le due scuole partner: l’ICS Giuliana Saladino, nel quartiere San Giovanni Apostolo (CEP), e il plesso Verga dell’ICS Lombardo Radice, all’Albergheria – riferisce Francesco Campagna, presidente di Apriti Cuore ETS –. Nel secondo anno proseguiranno le attività dei laboratori e intendiamo rafforzare ulteriormente il dialogo e la collaborazione con le famiglie, valorizzando il loro coinvolgimento nel percorso progettuale e nel lavoro condiviso a favore dei minori. Ringrazio tutte le operatrici e tutti gli operatori che hanno contribuito alla realizzazione di questo primo anno di attività e che hanno scelto di accompagnarci anche nel secondo, con impegno, professionalità e attenzione verso i minori e le loro famiglie».





Il programma comprende il laboratorio di giornalismo, realizzato presso la sede di Apriti Cuore e nei plessi scolastici Nuccio e Saladino, e il doposcuola, in programma il martedì e il venerdì pomeriggio presso l’associazione. Il giovedì, sempre nella sede di Apriti Cuore, si svolge il laboratorio artistico, mentre le attività sportive si tengono il venerdì presso il plesso Saladino e il giovedì presso la scuola Verga. Il laboratorio di italiano è previsto il venerdì mattina nella sede dell’associazione, che ospita anche la Danzaterapia il venerdì mattina e il Centro d’ascolto, una volta a settimana, con la presenza di una psicologa.

Attraverso queste proposte, “C’entro anch’io” accompagna i partecipanti nell’apprendimento e nello sviluppo delle proprie capacità, valorizzando l’espressione personale e la possibilità di imparare insieme agli altri. Le attività diventano così occasioni per costruire relazioni, rafforzare il senso di appartenenza e rendere bambini e ragazzi protagonisti degli spazi educativi che frequentano.





Il progetto “C’entro anch’io” (CLP2024PE400435), della durata di 24 mesi, è realizzato da Apriti Cuore ETS in partenariato con CIRF, Il Mediterraneo impresa sociale, l’Istituto comprensivo statale Giuliana Saladino e l’Istituto comprensivo statale Lombardo Radice, con la collaborazione dell’Assessorato alle Attività sociali e socio-sanitarie del Comune di Palermo.

Progetto finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR M5C3, Investimento 1.3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

Luogo: Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” , Via Federico De Maria , 36, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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