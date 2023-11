Il sindaco di Priolo Pippo Gianni ha partecipato questa mattina alla call conference per

l’approvazione della richiesta di finanziamento alla Regione siciliana per l’istituzione del Centro

per la Famiglia, nell’ambito del Distretto Socio-Sanitario 48.

Il Centro per la Famiglia avrà al suo interno diverse figure professionali: assistenti sociali,

mediatore culturale, esperto psicologo/mediatore familiare, esperto legale/diritto di famiglia,

educatore professionale.

“Tra gli obiettivi – fa sapere il sindaco Pippo Gianni – la promozione del benessere delle famiglie,

in particolare con figli minori. E ancora, la promozione della cultura della partecipazione,

dell’accoglienza, della solidarietà e dell’aiuto tra le famiglie. Si punta in particolare al sostegno nei

momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre il

disagio all’interno della famiglia, infantile e adolescenziale. Tutto ciò attraverso l’ascolto,

l’informazione, la mediazione familiare e l’organizzazione di laboratori intergenerazionali. Sarà un

laboratorio permanente e luogo di condivisione e animazione sociale, aperto alla comunità,

inclusivo, dove esperti e professionisti collaboreranno con le famiglie per identificare i problemi e

facilitare l’accesso alle informazioni utili alla vita quotidiana, ai servizi e alle opportunità che offre

il territorio”.

