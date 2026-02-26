Nel centro storico di Catania torna al centro del dibattito il tema della sicurezza urbana. Il Vicepresidente del 1° Municipio, Giuseppe Arcidiacono, denuncia una situazione definita “non più sostenibile”.

“L’area che si snoda tra Corso Sicilia e Via Luigi Sturzo – spiega Arcidiacono – rappresenta uno dei punti più critici, si registra, infatti, la presenza stabile di parcheggiatori abusivi e non mancano episodi di degrado urbano. Secondo quanto segnalato da residenti e commercianti, soprattutto nei fine settimana gli automobilisti subirebbero pressioni e richieste di denaro non dovute, spesso per timore di ritorsioni”.





“A preoccupare – prosegue il vicepresidente della circoscrizione – è anche il clima generale dell’area, tra schiamazzi, bivacchi e consumo di alcolici in strada, un contesto che, secondo molti cittadini, alimenta un diffuso senso di insicurezza. Il recente omicidio avvenuto nei pressi del punto vendita Lidl di Corso Sicilia ha ulteriormente riacceso l’attenzione sul quartiere”.

Il Vicepresidente, dunque, “chiede un rafforzamento stabile dei controlli, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e azioni coordinate contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi”, sottolineando come “la sicurezza sia un diritto e non un atto di coraggio individuale”.





