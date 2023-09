Secondo le attese, s i è svolt o con esito positivo l’audit di Bureau Veritas effettuato stamattina a l Centro Studi Cedifop di Palermo . L’esito regolare dei controlli , da parte d e l l’ing. Santo Paternò , sull’organizzazione dei corsi di formazione professionale di subacquea industriale , dà così garanzi a e continuità a ll’ottimo lavoro che da oltre 40 anni l’ente diretto dal greco Manos Kouvakis svolge all’interno del porto di Palermo .

“Confermiamo quanto già verificato da chi ha effettuato i precedenti audit – dice l’ing. Paternò, funzionario di Bureau Veritas – Qui è tutto regolare. Con questa nostra prima verificaabbiamo così iniziato anche con il Cedifop i controlli atti aproseguire il buon lavoro sin qui svolto”.

“La nostra attività – riferisce Mario Cugno, business development manager Sicilia di Bureau Veritas Italia – ha il suo fulcro nella certificazione delle professionalità, attraverso cui viene oggettivamente attestato che una persona possiede i requisiti per operare con competenza in un determinato settore di attività”.

Quali azioni adottate nel corso dell’audit? “Sono gli schemi di certificazione, per ogni specifico ambito professionale, che stabiliscono i requisiti minimi di competenza che un professionista deve dimostrare, il percorso formativo utile ad acquisire le conoscenze e il tipo di esami necessari per ottenere la certificazione”.

E per i corsi di formazione professionale in particolare? “La stessa cosa avviene con gli schemi di qualificazione dei corsi, che stabiliscono i requisiti che i percorsi formativi devono possedere per fornire le adeguate conoscenze e formare le persone che accedono a un determinato mercato”.

“La certificazione garantisce principalmente la ripetibilità del lavoro già svolto – aggiunge Ivan Napoli, consulente del Cedifop in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Oltre a seguire le regole, un’azienda certificata deve essere in possesso di una certificazione continua. Nel caso della formazione professionale a garantirla sono principalmente i registri degli allievi. La tracciabilità dei processi, infatti, è d’importanza fondamentale”.

Luogo: Porto, Molo Sammuzzo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

