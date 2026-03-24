Il Centro Studi Federico II è stato tra i protagonisti della cena di gala organizzata dall’Ordine di Casa Savoia in occasione della visita a Palermo del Principe Emanuele Filiberto.

Nel corso dell’evento, il presidente del Centro Studi, Giuseppe Di Franco, ha tenuto un intervento durante il quale ha illustrato le finalità dell’ente e le principali linee progettuali per il 2026. In particolare, sono state presentate le iniziative già avviate lo scorso 27 gennaio a Roma, presso il Senato della Repubblica, segnando l’inizio di un percorso orientato alla promozione culturale e sociale.





Momento centrale è stata la consegna dell’Onorificenza Augustale al Principe Emanuele Filiberto, Duca di Savoia, Principe di Piemonte e di Venezia. Il riconoscimento è stato conferito con la seguente motivazione: “Per il suo alto e nobile impegno nella promozione di iniziative in favore della cultura e soprattutto con la realizzazione di numerose attività benefiche e sociali destinate agli anziani, ai giovani e a coloro che vivono ai margini della società e dell’istruzione”.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, rafforzando il dialogo tra istituzioni, cultura e impegno sociale, in linea con la mission del Centro Studi Federico II.

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