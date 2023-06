Fra saluti, premiazioni, borse di studio e simpatiche sfilate al tecnologico di Milazzo si chiude un anno dal bilancio positivo…con lo sguardo volto già alle prossime sfide!

A rinsaldare il legame che unisce alunni e docenti e l’intera comunità del territorio e a sottolineare la peculiarità che distingue il tecnologico di Milazzo, il livello di benessere organizzativo raggiunto tra il personale scolastico unitamente al forte senso di appartenenza sentito da parte di alunni ed ex alunni, si è svolto l’evento conclusivo di un ricco, innovativo ed entusiasmante anno scolastico.

E così, nella migliore tradizione della famiglia Majorana, interrotta soltanto negli anni precedenti dalle esigenze legate ai rischi connessi alla pandemia da Covid-19, in un palcoscenico sotto le stelle allestito nel piazzale dell’edificio scolastico, si è dato luogo al primo dei due momenti di saluti e di riconoscimenti, che poi hanno avuto seguito nella mattinata successiva all’interno dell’edificio scolastico con ulteriori incontri e appuntamenti.

Due, infatti, sono stati i momenti caratterizzanti: informale ma dall’alta valenza formativa e umana, per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze negli studi, la serata di mercoledì 7 giugno in cui a salire sul palco, fra convivialità ed emozione, sono stati numerosi alunni che, per risultati scolastici, partecipazione a concorsi, competizioni ed eventi vari, regionali e nazionali, si sono distinti, e più istituzionale il secondo momento, dedicato soprattutto all’orientamento in uscita, che, nella mattinata di giovedì 8 giugno, ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo del lavoro e dell’università, cui erano stati riservati appositi spazi informativi all’interno dell’istituto.

E’ stato un piccolo saggio rispetto al grande lavoro fatto, i cui frutti sono stati raccolti e osservati quotidianamente nel percorso di crescita, formazione e responsabilizzazione dei ragazzi appassionati, attenti e desiderosi di scoprire e fare, guidati da un corpo docente nell’esplicitazione condivisa di un unico e precipuo obiettivo: la valorizzazione di ogni alunno, la crescita completa del suo essere persona e cittadino e la grande attenzione allo sviluppo delle sue potenzialità e attitudini.

Efficiente la regia di una squadra di docenti e alunni coordinata dalla prof.ssa Margherita Sidoti, docente dell’istituto attenta a ogni particolare per la riuscita dell’evento e, ormai sicura figura di riferimento per l’organizzazione di eventi, viaggi d’istruzione e visite didattiche. Nell’accogliere pienamente le direttive della nuova dirigenza del prof. Bruno Lorenzo Castrovinci dell’attuazione degli innovativi metodi pedagogici dell’outdoor learning e dell’edutainment, il lavoro della prof. ssa Sidoti e dell’intero corpo docente suggella la mission di una intera comunità educante: promuovere una didattica innovativa di avanguardia per rendere il Majorana ancora più moderno e stimolante.

Particolarmente intensi i momenti in cui è stata scandita la serata di mercoledì per l’assegnazione di 11 borse di studio agli alunni meritevoli offerte da associazioni culturali e aziende del territorio, l’Associazione culturale San martino Fest e la Sigma Manutenzioni Group s.r.l., e la premiazione degli studenti che hanno superato fasi regionali e nazionali di competizioni sportive e non, olimpiadi di chimica e informatica, concorsi di legalità, scrittura giornalistica. A salire sul palco, su cui si sono distinti per disinvoltura nel loro ruolo di presentatori gli alunni Antonio Cartaregia e Gemma Rotina, supportati dalla presenza della prof.ssa Rossella Scaffidi, è toccato, quindi, agli ex alunni del Majorana che, a distanza di pochi anni dal diploma, conseguito col massimo dei voti, proseguono il loro percorso di vita e di studi brillantemente in carriere universitarie e lavorative altamente soddisfacenti per un saluto ai loro ex docenti e un augurio ai compagni.

A concludere festosamente la serata, fra la musica della band dell’istituto coordinata dal prof. Criscione, forse il momento più atteso dai tanti ospiti, l’elezione di Mr. e Miss. Majorana 2023. La giuria, simpaticamente composta da alcuni docenti della scuola, proff. Americo Todisco, Barbara Andaloro, Giuseppe Carpentiere, Maria Grazia Celi, Catia Di Pisa, Carmelo Rudipelli, e presieduta dal prof. Emilio Arlotta, ha assistito alla sfilata di numerosi ragazze e ragazzi, che in abiti e pose eleganti, hanno sorpreso i presenti regalando emozioni e leggerezza, e ha assegnato i seguenti titoli: Mr. E Miss Majorana 2023 a Rodriguez Antonio e Celia Pagano, Coppia Elegante a Caterina Fumia e Lorenzo La Cava, coppia Stravagante a Sofia Quattrocchi e Sfameni Leonardo, coppia Simpatia a Stefany Italiano e Davide Giorgianni, coppia Feeling a Yosra Ben R’Houma e Marco Criscione, coppia Smile a Marta Presti e Riccardo Celi.

“È stato un notevole incontro di saluti prima dell’inizio delle vacanze per gli alunni delle classi intermedie e di spensieratezza per gli alunni delle quinte prima degli Esami di Stato e, al contempo, l’occasione per fare il punto sulle attività più significative e caratterizzanti svolte durante l’anno” – commenta il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, ribadendo la rilevanza sempre posta alla necessità di valorizzare la grande ricchezza e sensibilità che è l’umanità, riferimento essenziale del tecnologico mamertino che, da istituzione scolastica e polo culturale, si configura naturalmente come comunità inclusiva, accogliente e formativa.

