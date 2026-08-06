Nella giornata del 4 Agosto 2026 a Palermo si è svolto un significativo incontro istituzionale tra il Vice Presidente della Regione Sicilia Gve Delegato Territoriale dell’Area Metropolitana di Palermo dell’U.I.R. (Unione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana APS), Cav. Dott. Nicola Corrado Barretta, e il Direttore del CESFAT ( Laboratorio Nazionale di Criminologia e Sociologia Forense) Cav. Prof. Andrea Torcivia, criminologo e sociologo forense, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi (ANS) Regione Sicilia e Presidente di Forensics Group Regione Sicilia – Criminologia, Investigazioni e Sicurezza.





L’incontro si è svolto in un clima di proficuo confronto e piena collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di sviluppare future iniziative congiunte sul territorio siciliano, promuovendo i valori dell’amore per la Patria, della cultura della legalità, della democrazia e della diffusione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana.

Presenti all’incontro il Dott. Cristiano Bonanno, l’Ing. Gennaro Grimaudo, il Dott. Fabio Sangiorgio e la Dott.ssa Alessia Pollina in merito a UIR. Per CESFAT, l’Avv. Sebastiano Migliore e la Dott.ssa Grazia Padellaro.





Nel corso del confronto è stata evidenziata la piena condivisione delle attività promosse dal CESFAT, realtà di riferimento nazionale con sede a Palermo, impegnata nella ricerca scientifica, nella formazione e nella promozione della cultura della legalità, con particolare attenzione alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole. Il Prof. Andrea Torcivia, ha inoltre proposto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il CESFAT e l’U.I.R., finalizzato a sviluppare progettualità condivise nei settori della formazione, della promozione della legalità e della prevenzione rappresentando un importante passo verso una collaborazione stabile e strutturata e ipotizzando la realizzazione di future iniziative comuni rivolte ai cittadini, al mondo della scuola e alle istituzioni del territorio.

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