Palermo 25 febbraio 2026 – Il segretario della Cgil Maurizio Landini sarà a Palermo venerdì 27 febbraio per intervenire nel pomeriggio al Noz, ai Cantieri della Zisa, all’assemblea pubblica indetta dal Comitato della società civile per il No in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

Il programma inizia alle ore 14 con la partecipazione di Maurizio Landini all’assemblea sindacale dei lavoratori lapidei e metalmeccanici della Cava Consona, in contrada Consona a Bagheria, per incontrare i 60 lavoratori della Fillea e della Fiom e condividere l’importante percorso avviato dal sindacato all’interno della realtà produttiva.

La cava Consona è una delle quattro aziende confiscate al gruppo Buttitta. Al suo interno si sta sviluppando un percorso per affidare la gestione del bene ai lavoratori attraverso una cooperativa, con il comodato d’uso, secondo l’articolo 48 comma 8 del Codice Antimafia. Le cave per la fornitura di inerti rappresentano un pezzo fondamentale per le esigenze del mercato e per le grandi infrastrutture in corso nel territorio. L’iter è in corso già da qualche anno, attraverso l’interlocuzione con l’Agenzia per i beni confiscati.

Alle ore 17, al Noz, ai Cantieri Culturali alla Zisa, in via Gili, 4, si terrà l’iniziativa “Un No per difendere giustizia, Costituzione e democrazia”, un evento di confronto e di approfondimento sulle ragioni per cui votare No alla riforma costituzionale promossa dal ministro Nordio e dal governo. Interverranno Giovanni Bachelet, presidente del Comitato nazionale “Società civile per il No nel Referendum Costituzionale”, Rachele Manfredi, giudice civile presso il Tribunale di Palermo, Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale Anpi, Maurizio Landini, segretario generale Cgil. Contributo video di Alessandra Ballerini, avvocata specializzata in diritti umani. Coordinano Marta Capaccioni e Andrea La Torre. Diretta streaming su Antimafia Duemila.





