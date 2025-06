Si cercano in Sicilia 7 showgirl e 2 showman da inserire stabilmente in produzioni di spettacolo dal vivo: burlesque, varietà ed eventi performativi, in Italia e all’estero.

Charme Productions — compagnia di spettacolo fondata, diretta e prodotta da Petite Chérie, International burlesque performer, published pin-up model e producer con sede a Palermo — apre ufficialmente le audizioni per formare il proprio corpo di ballo ufficiale.

Tra i requisiti obbligatori sono richiesti: età minima 18 anni, altezza compresa tra 160 e 170 cm, solida formazione in danza classica, moderna, jazz e tip-tap, disinvoltura nei tacchi alti per le showgirl, ottime capacità recitative e interpretative, disponibilità a viaggiare in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e altri Paesi. Inoltre è gradita la conoscenza di almeno una lingua straniera.

La selezione sarà curata da Petite Chérie & Staff, che guideranno sia il pre-casting online che il casting finale in presenza.

La data, l’orario e la location del casting finale verranno comunicati esclusivamente ai candidati che supereranno la fase di pre-selezione online.

Per prenotare l’audizione basta inviare una mail all’indirizzo: inquiries@charmeproductions.net con oggetto: “Casting Call Showgirl” / “Casting Call Showman”, specificando nome, cognome ed età.

Allegare alla candidatura: una foto intera in bikini o lingerie (solo per le showgirl), Curriculum Vitae aggiornato, scheda tecnica con altezza, misure e taglia

Per altri dettagli visitare il sito www.charmeproductions.net nella sezione “Casting Call”.

Charme Productions è la divisione entertainment della società italiana Sicily Burlesque Srl, con sede legale a Milano e sede operativa a Palermo.

Petite Chérie ne è la fondatrice, direttrice artistica, producer di International burlesque performer e published pin-up model.





