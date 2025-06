Rassegna Letteraria “Chiasso d’Arte” – Secondo appuntamento

Venerdì 4 luglio 2025 – Ore 17:30

Chiasso Beato Pino Puglisi – Monreale (PA)

Da Monreale a Lima: viaggio tra storie, risate e rivoluzioni interiori

Il Chiasso Beato Pino Puglisi si prepara a diventare una vera e propria piattaforma di lancio verso nuovi mondi: la parola scritta come bussola, la fantasia come carburante. Dopo l’apertura in grande stile con Sara Favarò, la rassegna “Chiasso d’Arte” torna con il suo secondo appuntamento, portandoci dritti dall’altra parte dell’oceano.





Venerdì 4 luglio alle 17:30 ci incontreremo con Carmelo Di Gesaro, autore palermitano, giornalista e voce narrante di podcast cult, che con il suo libro “Scendo alla prossima. Lima: la capitale del Perù” ci accompagna in un’avventura tra culture, emozioni e scoperte.

A presentare l’incontro sarà il Dott. Rosario Lo Cicero Madè, presidente dell’Associazione Culturale Festina lente, che promuove la rassegna con il patrocinio gratuito del Comune di Monreale. A fare da guida in questo viaggio sarà invece la Dott.ssa Claudia Scavone, curatrice della rassegna e vicepresidente dell’associazione, che con passione e visione trasformerà l’incontro in un’esperienza immersiva tra introspezione, ironia e geografie della fantasia che diventa realtà.

Claudia e Carmelo si conoscono da tempo, e non è un caso che proprio lei lo presenti in questo appuntamento speciale: insieme faranno vibrare il Chiasso di storie, riflessioni e risate, tra ricordi condivisi e nuove rotte da tracciare.





“Scendo alla prossima” è nato come podcast e si è trasformato in un libro che parla di viaggi, certo, ma anche di identità, amicizia e crescita personale. Due amici, Lima, e uno sguardo lucido e poetico sulla bellezza dell’incontro con l’altro. È un’opera che ci ricorda che ogni viaggio è anche – e soprattutto – un modo per esplorare noi stessi.

All’incontro parteciperanno anche il Sindaco Ing. Alberto Arcidiacono e l’Assessore allo Sport e Spettacolo Dott. Salvo Giangreco, che sostengono con entusiasmo questo ciclo di eventi che sta ridisegnando il volto culturale di questo angolo della città: “Con ‘Chiasso d’Arte’ Monreale si conferma una città che crede nella cultura viva, accessibile e capace di creare legami. Questo secondo appuntamento è un invito a viaggiare con la mente e con il cuore, riscoprendo il potere delle storie e dei luoghi”.

Come diceva Padre Pino Puglisi: “E se ognuno fa qualcosa…”. Questo appuntamento è quel qualcosa: un passo, una voce, un libro che ci cambia un po’.

Ingresso gratuito.

Per chi ama viaggiare anche da fermo. Per chi ha fame di storie vere. Per chi vuole vivere un venerdì diverso, pieno di senso.

Luogo: Chiasso Beato Pino Puglisi, Chiasso Beato Pino Puglisi, 3, MONREALE, PALERMO, SICILIA

