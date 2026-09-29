Domenica 25 ottobre a Villa Niscemi la presentazione di “Ci sono… anch’io”, il gruppo culturale civico fondato e guidato da Gabriele Montera. Sarà presente, in qualità di ospite d’onore, Giuseppe Sanfilippo. Previsti altri collegamenti da remote con personaggi illustri





«Abbiamo pianto. Abbiamo sofferto. Abbiamo sperato. Ora è tempo di combattere». E questo il messaggio con cui “Ci sono… anch’io”, il gruppo culturale civico fondato e guidato da Gabriele Montera, si presenterà alla stampa e alla cittadinanza domenica 25 ottobre 2026, alle ore 10.30, nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, in via dei Quartieri 2 a Palermo. Il gruppo nasce dall’esperienza delle persone con disabilità e delle loro famiglie, troppo spesso costrette a bussare a porte che restano chiuse. Nasce per chiedere che chi vive ogni giorno le difficoltà di accesso ai servizi, alla mobilità e alla vita della comunità partecipi direttamente alle decisioni che riguardano il proprio futuro. «Davanti a un’auto su cui non si riesce a salire, a un marciapiede impraticabile, a un autobus che non si riesce a raggiungere o a una porta che resta di fatto chiusa, non siamo di fronte a semplici inconvenienti: sono barriere», dichiara Gabriele Montera. «Una carrozzina che non passa non chiede chi governa. Semplicemente, non passa. E la dignità di una persona non è né di destra né di sinistra».





Un gruppo apartitico aperto al confronto

“Ci sono… anch’io” non vuole edichettarsi come espressione di destra, di sinistra o di centro. È un gruppo apartitico, aperto al confronto con le istituzioni e con tutti i partiti disponibili ad ascoltare e a lavorare per soluzioni concrete. Non cerca una contrapposizione con la politica: chiede impegni, risposte e risultati che inizino ad essere verificabili nel breve e medio termine. Se però chi governa continuerà a lasciare le persone con disabilità nel limbo dell’indifferenza, il gruppo è pronto a scendere in campo con iniziative pubbliche e civiche per far valere i loro diritti. «Da oggi gridiamo forte che noi ci siamo», prosegue Montera. «Non vogliamo più limitarci a chiedere, né bussare a porte chiuse. È tempo di entrare da protagonisti nei luoghi in cui si decide e di scegliere noi, persone con disabilità, il nostro futuro. Non deleghiamo più ad altri la nostra voce».





Il futuro delle persone con disabilità e delle famiglie

Al centro di questo impegno c’è anche una domanda che attraversa la vita di tante famiglie e alla quale troppo spesso manca una risposta: «Quando io non ci sarò più, che ne sarà di mio figlio? Di mia madre? Di mio padre?» Il gruppo vuole portare questa preoccupazione nel confronto pubblico, chiedendo percorsi di assistenza e sostegno capaci di dare continuità, sicurezza e dignità alle persone con disabilità e ai loro familiari, oggi e nel futuro. L’iniziativa del gruppo si rivolge alle persone con disabilità, alle famiglie, ai caregiver e ai cittadini che vogliono contribuire con presenza, idee e proposte a una Città Metropolitana più accessibile. È aperto a tutti, ma non per tutti: chiede a chi aderisce libertà di giudizio e indipendenza dagli interessi di parte.





Le sue tre regole di adesione sono:

• essere residenti in un Comune della Città Metropolitana di Palermo;

• essere donne e uomini liberi da catene partitiche;

• essere cittadini senza padroni politici né “compari potenti”.

Ci si può iscrivere gratuitamente al gruppo tramite il sito ufficiale www.cisonoanchio.org.





I coordinatori dei Comuni e l’ospite d’onore

Nel corso della presentazione interverranno i coordinatori comunali dei gruppi di amici che hanno aderito nei rispettivi Comuni della Città Metropolitana di Palermo. Porteranno le esigenze dei territori e illustreranno il loro contributo al percorso del gruppo. Ospite d’onore sarà Giuseppe Sanfilippo, fondatore, presidente e capitano dell’ASD Leoni Sicani, atleta di powerchair hockey con la Nazionale italiana, insignito della Stella di Bronzo al Merito Sportivo Paralimpico e tedoforo di Milano Cortina 2026 ad Agrigento. Sanfilippo è una persona con disabilità: la sua storia mostra quanto talento, determinazione e opportunità possano diventare una risorsa per l’intera comunità.«La vera disabilità sta negli occhi di chi guarda e vede soltanto un limite», afferma Montera. La presentazione è rivolta alla stampa, alle persone con disabilità, alle famiglie, alle associazioni e a tutta la cittadinanza. Sarà trasmessa anche in diretta web su www.cisonoanchio.org.





APPUNTAMENTO: Domenica 25 ottobre 2026, ore 10.30

LUOGO: Villa Niscemi, Sala delle Carrozze, via dei Quartieri 2, Palermo

DIRETTA WEB www.cisonoanchio.org

Telefono:’0916497525 — WhatsApp: 3486376432

Ufficio stampa Dott.ssa Dorotea Rizzo doririzzo@libero.it

Luogo: SALA DELLE CARROZZE – VILLA NISCEMI, Piazza dei Quartieri , 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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