È sicuramente più facile liquidare l’astensionismo e la poca partecipazione dei giovani alla politica giustificandolo con la loro mancanza di ideali. Richiede, invece, la reale voglia di dare loro voce e spazio, rendendoli partecipi dei processi di crescita del Paese, riconoscere che ci sono realtà che hanno già anche partecipato con dei risultati alle recenti amministrative.

È il caso di “ORA!”, un partito pragmatico e coraggioso che si definisce di “estremo centro”, composto per il 90% proprio da ragazzi, che raccoglie molti di quei cervelli di cui lamentiamo la fuga. Un movimento, disponibile ad appoggiare valide proposte da ovunque provengano e che fonda le proprie sui dati e sulle competenze, merita di essere ascoltato per le proposte che riguardano l’Italia e più da vicino la Sicilia.

Ne ascolteremo le tesi e le prospettive future alle 18 di martedì 16 giugno in piazzetta Bagnasco. A guidare il dibattito sarà Donato Didonna, fondatore e presidente dell’associazione Piazzetta Bagnasco, interagendo con Vincenzo Claudio Piscopo, ingegnere aerospaziale e membro dell’assemblea di “ORA!”, e Carmelo Abate, consulente marketing per start up e membro del direttivo di “ORA!”

L’evento fa parte del cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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