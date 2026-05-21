Dai cinici ai machiavellici, dai manipolatori agli incompresi, a quelli con lucida follia. Sono di diverse tipologie i personaggi in “Ciak: cattivi in scena!”, il nuovo spettacolo della Compagnia Teatrale Sussurri D’Arte, che si terrà venerdì 5 giugno a partire dalle ore 21 al Teatro Jolly di Palermo.



Con la regia di Dinesha Di Francesco, questa nuova rappresentazione si propone al pubblico come un viaggio nella parte più oscura dell’animo umano, delle emozioni più difficili, problematiche e talvolta contraddittorie, un viaggio liberamente ispirato a scene iconiche di famosi film quali “Gone girl- L’amore Bugiardo”, “Pearl”, “Shining” e “Il Silenzio degli innocenti”, “Django Unchained”, “Revolutionary Road!”, e altri.





“Abbiamo lavorato su personaggi scomodi, villain, antagonisti per eccellenza, cattivi appunto, che però possono essere specchi delle nostre fragilità più profonde – anticipa la regista- Non sempre, ma dietro le emozioni negative possono nascondersi ferite, desideri irrisolti e una disperata ricerca di riconoscimento. Il nostro lavoro è stato quello di indagare questa complessità, con la volontà di restituire al pubblico personaggi che non chiedono di essere assolti, piuttosto compresi nella loro drammaticità umana”.



“Ciak: cattivi in scena!” è il secondo spettacolo – dopo “Sos fiabe, il mistero del lieto fine”, tenutosi lo scorso 29 marzo e di tutto altro genere- che la Compagnia Teatrale Sussurri D’Arte ha scelto di mettere in scena coinvolgendo attori professionisti e attori allievi insieme.





“In scena tutti insieme, perché tra i nostri obiettivi c’è quello di dare spazio ai giovani e contribuire a far divenire il teatro un lavoro per i talenti del territorio – spiegano Dinesha Di Francesco e Paolo Calabrese, fondatori della Compagnia Sussurri D’Arte e autori dei testi teatrali che portano sul palco- Abbiamo inoltre l’ambizione di riuscire, attraverso i nostri testi originali e progetti teatrali, a diffondere cultura e sollecitare riflessioni ed emozioni”.



Un obiettivo ambizioso che la Compagnia sta cercando di costruire, con semplicità, passo dopo passo, anche grazie ad una campagna di crowfunding avviata pochi mesi fa e che si chiuderà il prossimo 26 luglio (https://www.eppela.com/projects/12608).



Intanto il cast è pronto ad esibirsi in “Ciak: Cattivi in Scena!” il prossimo 5 giugno al Teatro Jolly di Palermo.



CAST COMPAGNIA SUSSURRI D’ARTE:Barranca Toni, Biondolillo Marco; Calabrese Paolo; Cigno Silvia; Urru Sharon.



CAST ALLIEVI CORSO DI TEATRO 18/35 ANNI: Catalano Lorenzo; Di Liberto Giuseppe; Lo Re Gabriele; Magliolo Salvatore; Pepati Carola.

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