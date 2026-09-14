Un romanzo potente e magnetico, ambientato in una Sicilia viva e pulsante. Una storia che scava nelle crepe della memoria e conduce il lettore fino a una rivelazione impossibile da dimenticare. Parliamo di “Cicalis” (Altrevoci edizioni”, il libro di Lucia Boldi che verrà presentato alle 18 di martedì 15 settembre in piazzetta Bagnasco. Dialogheranno con l’autrice Augusto Cavadi e Adriana Saieva.

Il libro

Un corpo immobile. Un segreto che preme per venire alla luce. Rosa è in coma, in bilico tra due mondi. Intorno a lei, il tempo sembra fermarsi, ma dentro, la memoria si fa teatro e la sua vita si svela: il baglio nelle campagne di Bagheria, gli agrumi in fiore, il gelsomino nelle sere d’estate, il canto ossessivo delle cicale sotto il sole rovente di agosto. È lì che tutto ha avuto inizio. Un amore proibito. Una scelta imposta. Un segreto custodito troppo a lungo. Accanto al suo letto, il figlio Ninò, veglia. Sono stati lontani per dieci anni. Ora è tornato per parlare, per confessare. Ma la vita, improvvisa e crudele, lo ha preceduto. Quello che non sa è che c’è un’altra verità che lo attende. Nel vecchio baglio di famiglia Ninò trova una scatola di latta. Dentro, lettere. Frammenti. Tracce di una storia che non gli è mai stata raccontata. Ogni parola incrina ciò che credeva di sapere. Ogni riga lo avvicina a una verità che non è pronto a sostenere. E quando le due verità si incontrano, nulla resta intatto. Perché ci sono segreti che proteggono e altri che chiedono il conto.

L’autrice

Lucia Boldi ha collaborato negli anni Ottanta con lo storico quotidiano “L’Ora di Palermo”, occupandosi di stile e società. Dopo diversi anni dedicati alla moda, nel 2023 esordisce nella narrativa con Cucurummà – Aporema Edizioni -, una storia di donne pantesche, di isole, di silenzi e di sapori, riscuotendo numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali. Vive da anni tra Palermo e Pantelleria, dove scrive per un giornale locale e collabora con l’Unipant, realizzando progetti che intrecciano letteratura, teatro e inclusione sociale. Cicalis è il suo secondo romanzo, ambientato in Sicilia, in cui affronta i temi della memoria familiare, del dolore e della verità taciuta.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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