+++ CICLISMO/ VALLEPIETRA, VINCENZO NIBALI RiCEVE IL PREMIO “MARIO MARIOZZI” +++

Grande appuntamento ieri sera (sabato 29) nel paese montano con il vincitore di Giro d’Italia, Vuelta di Spagna e Tour de France. Presente anche la campionessa di golf Alessandra Fanali. Il sindaco Flavio De Santis ha consegnato la cittadinanza onoraria al grande campione siciliano. Il campione: “Qui per me è come una seconda casa. Onorato di questo Premio”.

Il pluricampione del ciclismo Vincenzo Nibali ha ricevuto ieri sera a Vallepietra (Roma) il Premio nazionale “Mario Mariozzi” (prestigiosa ala destra degli anni 50/60, poi tecnico e Ds di diverse squadre laziali, grande appassionato anche di ciclismo), giunto alla quarta edizione interessando, nell’occasione, altre discipline sportive oltre il calcio. Il campione siciliano – tra i sette ad aver vinto un’edizione del Giro d’Italia, della Vuelta e del Tour de France – è stato premiato nella sala consiliare del Comune di Vallepietra, in provincia di Roma. Tanti gli appassionati del pedale da tutto il comprensorio che hanno raggiunto il paese noto per il Santuario della Trinità in occasione dell’arrivo dello «Squalo», originario di Messina. Nibali, vincitore di due Giri d’Italia e due volte campione italiano nella prova in linea, ha ricevuto il Premio alla Carriera. Con lui premiata anche Alessandra Fanali, 24 anni, campionessa di golf originaria di Fiuggi (Frosinone), da anni in maglia azzurra. Un altro premio è stato assegnato anche a Giorgio Foglietta, tecnico delle giovanili del Frosinone Calcio Nibali ha ottenuto anche la cittadinanza onoraria di Vallepietra. A premiarlo è stato il sindaco Flavio De Santis in una sala consiliare stracolma di cittadini e sportivi. Il campione siciliano allunga così la prestigiosa lista del Premio “Mario Mariozzi”, che a Vallepietra ha già portato, tra gli altri, il radiocronista Rai di “Tutto il calcio minuto per minuto” Francesco Repice, l’ex difensore della Roma Ubaldo Righetti, e l’ex attaccante di Lazio e Napoli Bruno Giordano. Il secondo appuntamento annuale con il Premio Nazionale Mario Mariozzi è previsto per l’11 settembre ad Affile (Roma) con diversi nomi del calcio italiano.”Qui per me – ha detto Nibali – è come una seconda casa. Più volte sono venuto ad allenarmi su queste strade e in questo territorio ho conosciuto mia moglie e costruito la mia famiglia. Ci torno,quindi, sempre con molto piacere. Sono davvero onorato di aver ricevuto il Premio Mario Mariozzi e la cittadinanza onoraria di Vallepietra (la terza finirà,ndr) e ringrazio tutti per l’affetto dimostrato nei miei confronti”. Il sindaco di Vallepietra ha sottolineato:”Puntiamo molto anche sullo sport – ha aggiunto – come veicolo di promozione del nostro splendido territorio. Con il Premio Mario Mariozzi stiamo portando a Vallepietra grossi personaggi e stiamo prendendo anche spunto per realizzare importanti progetti e sviluppare i nostri impianti sportivi”. (US)

