«Chi ha già ricevuto il ristoro per i danni all’imbarcazione causati dal ciclone Harry deve poter ottenere anche un sostegno per il periodo in cui è stato costretto a interrompere l’attività di pesca».

Lo dichiara Santo Primavera, deputato regionale Mpa e primo firmatario, insieme ai colleghi deputati del gruppo, dell’emendamento alle variazioni di bilancio in discussione nelle commissioni Ars,

«Riparare un’imbarcazione danneggiata è soltanto una parte del problema. Durante il fermo forzato le imprese ittiche hanno perso giornate di lavoro e reddito, con conseguenze dirette sulle famiglie che vivono di pesca. Il ristoro per i danni all’imbarcazione non esaurisce quindi il sostegno necessario: occorre riconoscere anche le perdite legate alla mancata attività», spiega Primavera.





L’emendamento prevede uno stanziamento di quattro milioni di euro per il 2026 e punta ad accelerare l’erogazione dei contributi attraverso l’utilizzo dei dati e delle istanze già in possesso dell’amministrazione. La proposta indica un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge per il pagamento delle somme spettanti ai beneficiari.

«Vogliamo dare una risposta concreta alle marinerie siciliane, senza costringere i pescatori a ripartire da zero con nuove procedure. Insieme ai colleghi deputati autonomisti chiediamo che al danno materiale già riconosciuto si affianchi il ristoro per il fermo: sostenere la ripresa significa aiutare le imprese anche per il lavoro che non hanno potuto svolgere», conclude Santo Primavera.

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