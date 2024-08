La scomparsa di Alain Delon ha avuto risonanza in tutto il pianeta, a dimostrazione della grandezza dell’attore e sex symbol francese. E un collegamento tra Alain Delon e la Sicilia è sicuramente legato al capolavoro di Luchino Visconti del 1963 “Il Gattopardo” ambientato e girato in Sicilia con protagonisti l’attore francese nei panni di Tancredi Falconeri e Claudia Cardinale in quelli della bellissima Angelica. Molte scene del film furono girate a Ciminna dove da diversi anni si svolge il Premio Gattopardo, un riconoscimento che premia il talento ed il lavoro di personalità del mondo artistico e sociale, che contribuiscono con la loro passione e lavoro, allo sviluppo sociale e culturale. Il 24 agosto, all’interno della rassegna “Ciminna Borgo in Festival”, andrà in scena la sesta edizione del Premio Gattopardo condotto da Massimo Minutella e la direzione artistica del regista Aurelio Grimaldi. Durante la serata verrà premiato l’attore Tuccio Musumeci e vi sarà l’omaggio ad Alain Delon con una mostra fotografica a Piazza Mattarella con oltre 300 fotografie scattate durante le riprese del film di Visconti.

Gli altri eventi di agosto a Ciminna

Il 27 agosto si terrà l’ottava edizione del Cuddiruni Festival, dedicato a uno dei prodotti gastronomici simbolo del territorio con i visitatori che potranno assaggiare la prelibata pietanza nelle pizzerie locali o in piazza Gabriele Bonanno dove verrà installato un forno che sfornerà sul momento i cuddiruni. A seguire lo show cooking del pizzaiolo pluripremiato “50 Top Pizza” Mario Ciulla. A concludere la serata l’esilarante spettacolo di cabaret di Sasà Salvaggio. Il 28 agosto si terrà la Festa degli Emigrati con degustazione di prodotti tipici e lo spettacolo comico di Massimo Spata. Il 30 agosto si svolgerà la Notte Bianca con lo spettacolo di Antonino Balistreri di Sicilia Cabaret e il 31 agosto il gran finale con il concerto di Edoardo Bennato, tra i più apprezzati cantautori del panorama musicale nazionale.

“Ciminna – ha dichiarato l’assessore ai beni culturali Michele Avvinti – ha deciso di puntare sul cinema per accendere i riflettori sul nostro territorio e attrarre nuove produzioni cinematografiche. In occasione del Premio Gattopardo ricorderemo l’attore Alain Delon, recentemente scomparso, attraverso una mostra fotografica allestita a Piazza Mattarella con foto di scena e fuori scena del film “Il Gattopardo” girato da Luchino Visconti nel 1962 proprio qui a Ciminna. Durante l’edizione di quest’anno, nella sezione Ciminna e Cinema, premieremo Tuccio Musumeci.”





