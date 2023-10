È stato presentato oggi alla Stampa Cine Oktober Fest, edizione 2023.

La manifestazione – giunta alla sua terza edizione, ed unica nel suo genere – si

svolgerà a Siracusa dal 6 al 31 ottobre all’Urban Center, in via Nino Bixio 1 e al

Biblios Cafè, in via del Consiglio Reginale 11.

Alla presentazione ha partecipato l’assessore alla Cultura Fabio Granata.

“Così come nella migliore tradizione del ‘900, i fermenti culturali nascono dai caffè

letterari – ha dichiarato Granata – Mi sembra questa la cifra più significativa del Cine

Oktober Fest, che è un evento colto rivolto agli amanti del cinema ma anche costruito

in maniera aggregativa per l’intera comunità non soltanto giovanile della città.

L’Urban Center, che l’amministrazione comunale mette a disposizione, è lo spazio

perfetto per garantire il connubio tra una manifestazione che nasce in un locale

privato di intrattenimento ma che di proietta come evento pubblico. Quindi,

complimenti agli autori di questa sapiente miscela che vede il cinema protagonista

ma attorno a esso mette assieme anche altre linguaggi artistici come la letteratura, la

recitazione e la grafica.”

L’evento cinematografico siracusano, ideato e diretto da Giuseppe Briffa – presidente

Post Cinema APS ( Associazione promozione sociale) e da Ludovico Leone – vice

presidente e project manager generale – è patrocinato dal Comune di Siracusa in

partnership con Siracusa Città Educativa, Urban Center Siracusa e Biblios Cafè

Ortigia.

L’evento – lo sottolinea il presidente Post-Cinema, Giuseppe Briffa – “ è

orgogliosamente un unicum senza precedenti a Siracusa, volto a creare una rinascita

nel panorama socio-culturale e artistico, oltre a diventare elemento propulsivo per la

creazione di nuove modalità espressive e fare dialogare tra loro le varie realtà

culturali siracusane nell’attesa della quarta stagione. In cantiere, infatti – ha

annunciato Briffa – mostre d’arte cine-pittoriche, video-filmiche ed esposizioni

vintage”.

“L’associazione Post-Cinema – ha dichiarato Ludovico Leone – nasce nel luglio 2023,

ma esisteva già come movimento culturale dal 2021. L’obiettivo primario è

diffondere la cultura cinematografica e le arti a essa connesse a 360°, proponendo un

nuovo modello di fruizione che fondi conferenza, proiezione, musicazione dal vivo e

teatro con una facile replicabilità a tutte le fasce d’età in ogni luogo e contesto con

l’ausilio di pochi mezzi, attraverso la collaborazione con sempre nuovi enti e

associazioni.”

L’edizione 2023 del festival si articola lungo quattro linee direttrici: Scandinavian,

Anniversary, Silent ImAge e Post Horror Wave.

Nel dettaglio:

Scandinavian, dedicata a opere cinematografiche scandinave inedite, dimenticate o da

riscoprire, uscite nell’ultimo decennio.

Anniversary è la sezione dedicata alla proiezione di grandi classici della storia del

cinema che nel 2023 compiono l’anniversario di uscita; dall’animazione all’autorato

scandinavo, fino al cyberpunk e al body horror degli anni ottanta.

Silent ImAge, per celebrare i grandi capolavori del cinema muto di matrice

espressionista, con cine-concerti creati su misura. Fra gli altri, il Faust di Murnau del

1926.

La sezione dedicata alla Post-Horror Wave parlerà di film indipendenti premiati in

tutto il mondo negli ultimi vent’anni, di stampo autoriale e dalle venature orrorifiche,

destinati a un pubblico adulto e dalla indiscussa valenza estetica.

Nel corso della manifestazione verranno proposte conferenze introduttive alle

proiezioni, letture teatrali di brani dei romanzi da cui sono stati tratti alcuni dei film

in programma, con musicazione dal vivo a cura di Ludovico Leone.

Il direttivo è composto dal presidente Giuseppe Briffa, dal vicepresidente Ludovico

Leone e dal segretario Valerio Zanghi. Al direttivo si affiancano i soci collaboratori

Claudio Pavia (grafico), Gianandrea Cama (fundraiser) e Davide Carnemolla

(recensore).

G. Briffa, esperto in filmologia, videoeditor, videomaker, art-director per associazioni

culturali siciliane, curatore di rassegne cinematografiche fra cui “In the mood for

Biblios”, per il Biblios Cafè di Siracusa. È stato direttore artistico del Nuovo Museo

del Cinema di Siracusa “Remo Romeo”.

L. Leone, vicepresidente, responsabile del progetto grafico e musicista, si occupa

degli inserti musicali dal vivo nel corso degli eventi. Graphic designer e regista

indipendente, ha al suo attivo quattro cortometraggi, diverse opere letterarie, poetiche

e saggistiche; è inoltre curatore della rassegna “Post-Cinema: Imagination,

Exploration, Experimentation”.

V. Zanghi, segretario, ingegnere elettronico specializzato in ecologia, è coordinatore

di eventi a tematiche ambientali legate alla transizione ecologica.

Collabora al progetto con Post Cinema e partecipa alla manifestazione anche

l’associazione V.A.N. (Verso Altre Narrazioni), per promuovere la divulgazione

teatrale mediante gli strumenti cinematografici, creando un’ingegnosa collaborazione

tra cinema e teatro.

