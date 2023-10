Continua tra l’Urban Center e il Biblios Cafè, Cine Oktober Fest, l’evento

cinematografico siracusano che, giunto alla sua terza edizione, si propone la

divulgazione della cinematografia e delle arti ad essa connesse in un unico

contenitore multiculturale. In tanti, appassionati di cinema e desiderosi di

condividere nel contesto di una vera e propria comunità che si è formata grazie agli

appuntamenti giornalieri, si sono ritrovati a discutere e vedere o ri-vedere pellicole

che hanno fatto la storia della cinematografia mondiale.

L’edizione 2023 – come già annunciato – si articola lungo quattro linee direttrici :

Scandinavian, Anniversary, SilentImage e Post Horror Wave. La manifestazione

continuerà fino al 31 ottobre, con inizio sempre alle 21. Lo ricordiamo, è possibile

consultare il programma su www.postcinema.org. o telefonando al 376 1677785.

Calorosa la partecipazione degli studenti della scuola media Quasimodo, Floridia,

alla lezione di storia e tecnica del cinema che giovedì scorso (19 ottobre), si è tenuta

all’Urban Center con il presidente dell’associazione Post Cinema, Giuseppe Briffa e

il vice presidente, Ludovico Leone.

Al programma di ieri sera, domenica 22 ottobre – con le riflessioni e i contributi

video di Swithes Witches di Messner (1921), Haxan di Christensen (1922) e The

Witch di Eggers (2014) – si è aggiunta una accattivante performance a cura di V.A.N

( associazione culturale Verso Altre Narrazioni), con Ornella Matranga e Riccardo

Rizzo. Insieme, i due attori – che fanno parte di un collettivo di giovani artisti

diplomati all’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa – hanno dato vita ad

una “selezione ragionata di letture” tratte dal Malleus Maleficarum (Il martello delle

streghe) di Kramer e Sprenger.

Il programma nei prossimi giorni prevede ancora conferenze e contributi

cinematografici e, nelle serate del 27, 28 e 29 ottobre, all’Urban Center, Cine

Oktober Fest parteciperà con le proprie proposte al Nordic Festival, I Boreali a cura

della casa editrice Iperborea.

Il programma da martedì 24 ottobre, ogni sera alle 21, prevede al

BIBLIOS CAFE’ ORTIGIA ( via del Consiglio Reginale,11, tel. 389 1666993):

Martedì, 24 ottobre: The Lighthouse di Eggers (2019).

Mercoledì 25 ottobre: Il sacrificio del cervo sacro di Lanthimos ( 2017).

Giovedì 26 ottobre: Under the skin di Glazer ( 2013).

URBAN CENTER

Venerdì 27 ottobre, sabato 28 e domenica 29, Cine Oktober Fest si unisce in

collaborazione con “I Boreali”, al Nordic Festival (Iperborea), con il seguente

programma:

Venerdì 27 ottobre, alle 21: focus Scandinavia, Un piccione seduto su un ramo riflette

sull’esistenza, di Roy Anderson, Svezia, Germania, Norvegia, Francia 2014.

In seconda serata, alle 23: focus Scandinavia, Thelma di Joachin Trier, Norvegia,

Danimarca, Francia, Svezia, 2017.

Sabato 28 ottobre, alle 22,30 : focus Scandinavia: L’ora del lupo, di Ingmar Bergman,

Svezia, 1968.

Domenica, 29 ottobre, alle 21,15: focus Scandinavia, La passione di Giovanna

D’Arco di Carl Theodor Dreyer, Francia, 1928.

In seconda serata, alle 23,15: focus Scandinavia, Midsommar di Ari Aster, Stati

Uniti, Svezia, 2019.

Cine Oktober Fest 2023 è ideato e diretto da Giuseppe Briffa (presidente Post

Cinema) e dal vice presidente, Ludovico Leone. La manifestazione è patrocinata da

Comune di Siracusa, in partnership con Siracusa Città Educativa, Urban Center

Siracusa e Biblios Cafè Ortigia.

