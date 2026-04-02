La Palermo solidale è più viva che mai. Lo ha dimostrato la straordinaria partecipazione di pubblico all’evento benefico “Dare del bene fa bene! Cinema in musica, omaggio ad Ennio Morricone”, lunedì 30 marzo al Teatro Politeama.



Prodotta dall’Associazione Freedom con la direzione artistica di Salvo Melia, l’iniziativa è nata con il nobile intento di raccogliere fondi per l’acquisto di una cucina per i locali adiacenti al salone parrocchiale del Santuario Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, in corso dei Mille a Palermo, ad uso dei volontari della chiesa e della Caritas che supportano le persone in condizione di fragilità. Melia ha in particolare colto l’appello di Don Angelo Di Pasquale, che insieme ai volontari assiste circa 180 famiglie, di cui 60 persone in grandi difficoltà.





“La città di Palermo ha risposto ben oltre le aspettative- commenta l’organizzatore Salvo Melia, già al lavoro affinché venga mantenuto l’impegno preso- è stato bellissimo vedere il Teatro pieno non solo di rappresentanti istituzionali, ma anche di turisti che erano stati sensibilizzati a partecipare dai proprietari e gestori di hotel presso cui avevamo promosso l’iniziativa. Nella serata di un lunedì per molti lavorativo, per altro, rappresenta un vero successo”.



“Ci tengo a ringraziare- sottolinea Melia- il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ci ha concesso il teatro a titolo gratuito, l’Assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, che ha patrocinato l’evento, e l’Onorevole Gaspare Vitrano per aver creduto nell’iniziativa e averci supportato nella realizzazione. E non ultimi i giovani artisti, tutti di alto livello culturale, che sono andati in scena, e la presentatrice Nadia La Malfa, impeccabile”.



All’evento presente- in rappresentanza del Comune di Palermo- anche l’Assessora alle Politiche Sociali di Palermo, Mimma Calabrò, intervenuta per sottolineare l’importanza di iniziative solidali come questa.



Apprezzatissimi dal pubblico gli artisti in scena: la Sicily Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Di Bella, la voce soprano Federica Foresta e il tenore Luigi Milazzo, e la voce narrante dell’attore Nicola Dessole.





Lo spettacolo “Cinema in Musica” ha ripercorso i grandi capolavori del cinema italiano e internazionale attraverso un intreccio suggestivo di musica, parola, danza e arti visive. Ad impreziosire la scena, le coreografie evocative di Simona Mulia – con costumi ispirati, di volta in volta, ai film e alle colonne sonore proposte – eseguite dalle ballerine Sophia Melia, Giulia Viola, e Carola Corso. Sono state inoltre proiettate le scene originali delle pellicole selezionate, creando un coinvolgente dialogo tra immagini e performance dal vivo.



Cultura, arte e solidarietà ancora una volta a braccetto, dunque, per trasformare in realtà un progetto di sostegno a chi è in difficoltà. Nel giro di poco tempo, la cucina sarà acquistata e pronta per entrare in funzione nel salone parrocchiale del Santuario Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, ad uso e servizio della comunità.

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