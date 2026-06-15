Ven 19 – Sab 20 – Dom 21 Giugno

Meraki shorts weekender X Refuge Week (lingua originale / sottotitoli in italiano)

Venerdi’ 19 giugno

Dalle ore 19:00 Tavola rotonda informale con cena preparata in condivisione con:

– Marwan W. Nahle (Lebanon / USA ) Live Art https://marwannahle.com/

– Alessandro Sala (Italia) Cesura photo collective https://www.cesura.it/

– Daniela Potenza (Italia) ricercatrice di lingua e letteratura araba https://terrasomniaeditore.it/portfolio-item/daniela-potenza/

– Valentina Intelisano (Italia/) operatrice sociale / ex-casa migranti Testa dell’acqua)

– Domenico Sapuppo (Italia) avvocato centro Ciao di Siracusa https://www.maristi.it/ciao/

– Naijla Hassan (Tunisia) Umanitaria e membro dell’Osservatorio Regionale del Fenomeno Migratorio https://linktr.ee/najla.hassen

– Simona Cascio (Italia) referente immigrazione Arci Siracusa

+ altri da confermare

Sono tutti invitati invitati a portare un loro piatto e degli ingredienti – incoraggiamo l’uso di prodotti del territorio.





21:30 Proiezione cortometraggi:

‘Aziza’ (Soadade Kaadan) 13min

‘Hayat’ (Rendah Haj) 15min

‘Migrants’ (Hugo Caby Zoé Devise Antoine Dupriez Aubin Kubiak Lucas Lermytte) 8min

‘Infancia Desterrada’ (Diego Rabasa, Alberto Saúl Arnaut Estrada) 16min





Sabato 20 giugno

Proiezione Film:

ore 21:00 film 1 ‘A world not ours’ (Mahdi Fleifel) 1h33min

ore 22:30 film 2 ”Tskaltubo’ (Toby Andris) 1h18min





Domenica 21 giugno

Proiezione Film:

ore 21:30 ‘Dreamers’ (Joy Gharoro-Akpojotor) 1h18min





https://refugeeweek.org/event/film-weekender-x-refugee-week-lingua-originale-sottotitoli-in-italiano/

Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

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