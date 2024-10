Sviluppare nuove occasioni di confronto tra i professionisti dell’industria audiovisiva italiani ed europei è l’obiettivo che anche questa volta si pone la tavola rotonda CINEMA&IMPRESE. Il tema è dunque sulle novità che riguardano le modifiche alla disciplina che regola il tax credit, così come previsto dalla legge cinema “Franceschini”.

L’evento si svolgera come di consueto presso lo Spazio Regione Lazio-Roma Film Commission, Auditorium Arte, Festa del Cinema di Roma, il giorno 22 ottobre alle ore 12.30. Sarà un importante appuntamento dove si discuterà sulla complessità dell’industria cinematografica nella sua accezione più ampia, con un focus attento sul riordino della misura di sostegno che per anni ha permesso il realizzarsi di tante opere filmiche, il tax credit interno, oggi rivisto e riformulato su precise indicazioni governative volte da un lato a rafforzare la qualità e la diversità culturale delle opere e dall’altro accrescerne la diffusione presso un pubblico nazionale e internazionale, secondo un chiaro principio di revisione del meccanismo di finanziamento.

L’evento, che tocca un punto cruciale del mondo delle produzioni cinematografiche, e come si evolverà lo scenario economico e finanziario, nel cui interno sono inserite, è realizzato e coordinato dai professionisti dello Studio Saccuzzo e Associati per il tavolo tecnico e dall’agenzia di cinema Studio Lamia Management di Emanuela Corsello, che insieme alla direzione di Giampetro Preziosa cureranno la parte artistica.

Tra i relatori del workshop, che si terrà in occasione della Festa del Cinema di roma, Fabio Saccuzzo dottore commercialista, ideatore del panel e Patron del Premio Atena Nike, evento collaterale a Cinema & Imprese, esperto in materia fiscale e in tax credit cinema, che interverrà sui punti salienti della riforma in atto; Lucy De Crescenzo, distributore cinematografico ceo della Europictures, parlerà del ruolo cinetrale della distrubuzione e della sua crisi in Italia, in materiea di diffusione di opere indipendenti; Ludovico Cantisani, illustrerà le misure finanziarie messe in atto da Stato e Governo a sostegno dell’industria cinematografica, con il regista e produttore cinematografico Marco Simon Puccioni, fondatore della InthelFIlm, si discuterà dell’impatto con il mondo delle produzione che si avrà con la riforma del tax credit. A conclusione dei lavori del panel, moderato da Chiara Ombelli, ci sarà una parentesi legata al Premio Atena Nike, che ogni anno si svolge in Sicilia, nel periodo estivo, si consegneranno alcuni riconoscimenti. Diversi gli artisti che parteciperanno, Silvio Orlando, premio miglior attore edizione 2022, Francesco Gheghi, premio miglio attore cortometraggi, edizione 2024; Giulio Beranek, miglior attore edizione 2024; Claudia Conte premio speciale impresa donna; menzioni speciali a: Romano Tallevi, per il film “Bassifondi”; Andrea Papini,per il film “I nostri ieri”; Ludovica Martino e Marco Leonardi per il film “Il mio posto è qui”; Desiree Popper per la serie TV “Mare Fuori”. Tra gli ospiti Dario Bandiera. Conduce l’evento Antonella Salvucci.

Si ringrazia il Main Sponsor Atena Nike – Cinema & Imprese “CA Domus Luxury Boutique Roma Hotel”,

i partner commerciali dell’evento: Formula Coach, Plurimpresa, Indaco Sped, Agenzia Lamia Management e Studio Saccuzzo e Associati

Luogo: ROMA, ROMA, LAZIO

