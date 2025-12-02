Il Cioccolato di Modica IGP cresce per il terzo anno di fila come certifica il XXIII Rapporto Ismea-Qualivita 2025 sui prodotti italiani DOP IGP STG presentato a Roma alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Il Rapporto evidenzia una crescita della Dop Economy (+3,5% su base annua), registrando una crescita del +25% rispetto al 2020.

In Sicilia, sesta regione italiana, le produzioni Dop (20) e Igp(16) crescono del +4% su base annua collocando la regione siciliana al decimo posto.

Il Cioccolato di Modica IGP cresce in volume passando da una produzione di 328 tonnellate nel 2023 a 348 tonnellate nel 2024 (+6,1%) , in valore alla produzione (+14,7%) e in valore al consumo(+12,5%). Per il Cioccolato di Modica IGP produzione raddoppiata in cinque anni.





Il Rapporto evidenzia che nella categoria “Altre Dop e IGP”, che comprende 43 denominazioni ( Pasta alimentare, Panetteria e Pasticceria, Cioccolato e Pesci e Molluschi), il Cioccolato di Modica si colloca al quarto posto nella TOP TEN per valore alla produzione , dopo la Pasta di Gragnano Igp, la Piadina Romagnola Igp e i Cantuccini Toscani Igp.

Il Consorzio ringrazia Ismea e Qualivita per la redazione annuale del Rapporto che non solo fotografa con rigore scientifico la produzione delle Dop Igp e Stg , ma rappresenta uno stimolo per tutti i Consorzi a fare sempre di più per proteggere, tutela e promuovere il grande patrimonio delle eccellenze agroalimentari italiane quale patrimonio non solo economico ma anche culturale.





“Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP – dichiara il Presidente Salvatore Peluso- che con Decreto del 5 dicembre 2024 è stato riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e al quale è stato attribuito l’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è quotidianamente impegnato nella attività di promozione, valorizzazione, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP Cioccolato di Modica. In materia di tutela il Consorzio ha provveduto altresì all’avvalimento di sette agenti vigilatori sulla base di un accordo con altri Consorzi, così da assicurare in tutto il Paese le necessarie azioni di contrasto di attività illecite e di comportamenti difformi sia al disciplinare di produzione che alla normativa europea vigente”.

Dall’atto del suo riconoscimento ad oggi – dichiara il Direttore del Consorzio Nino Scivoletto – sono state rilasciate ben 173 autorizzazioni per l’utilizzo del Cioccolato di Modica IGP nei prodotti trasformati , confermando il grande interesse come ingrediente, sempre più utilizzato per valorizzare prodotti di pasticceria, gelateria, liquori ,etc.

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso Umberto I Modica, 149

