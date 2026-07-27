Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica Igp ha partecipato con grande piacere alla manifestazione “Ragusani nel Mondo” giunta alla trentunesima edizione e che premia personalità di rilievo internazionale che hanno mantenuto sempre vivo e attivo il loro rapporto con la provincia di Ragusa.

Una eccellenza iblea, unica come il Cioccolato di Modica , primo cioccolato europeo a marchio Igp , in regalo ai sei premiati.





Il dentista Francesco Arezzo, Presidente di Rotary International; l’Architetto e Progettista Gianluca Caputo; il Comandante di navi da crociera, Ignazio Giardina; il Prof. Giuseppe Maltese, diabetologo ed endocrinologo; il Regista e docente, Vito Zagarrio; e, premio speciale, la soprano Silvia Di Falco.

Un pacco dono ai sei premiati, contenente il libro “ Modica . La storia del suo cioccolato” di Grazia Dormiente e dello scomparso Giuseppe Leone, cioccolato di Modica IGP, con un incarto speciale dedicato all’evento realizzato dal grafico Lorenzo Campailla di Eliotecnica e caramelle artigianali di KIRAT.





L’incarto dedicato alla trentunesima edizione dei Ragusani nel mondo sarà collocato nell’ apposita sezione del Museo del cioccolato di Modica.

Il Consorzio ringrazia il Presidente Salvatore Brinch e il Direttore Sebastiano D’Angelo per il coinvolgimento nell’iniziativa ed esprime un sincero apprezzamento per la brillante conduzione a Salvo Falcone e Caterina Gurrieri.

Luogo: Museo, Corso Umberto I, 149, MODICA, RAGUSA, SICILIA

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