Dopo quattro anni di misteriosa scomparsa, Ousmanne Olman riemerge vivo: è sopravvissuto su un’isola deserta, trasformato dalle prove estreme che lo hanno costretto a superare i propri limiti. Un sequel che conferma la capacità del suo autore di tenere il lettore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. S’intitola “Ousmanne Olman. Il ritorno” (edizioni Algra) il nuovo libro di Cirino Cristaldi che verrà presentato alle 18 di martedì 11 Agosto in piazzetta Bagnasco. A dialogare con l’autore sarà Gilda Sciortino.

Prosegue l’ottava edizioni dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book, festival quest’ultimo diretto proprio da Cirino Cristaldi.

Il libro

Nel 2039 il mondo tenta di risollevarsi dal disastro provocato dalla Suntech, ma un’ombra del passato è pronta a riapparire: il Risolutore, lo psicopatico che ha distrutto la sua vita e minaccia ancora la sua famiglia. Tornato in patria, Ousmanne scopre che Fox – la donna che ama – è diventata madre di un bambino che potrebbe essere anche suo, riaccendendo sentimenti irrisolti e nuove paure. Mentre i servizi segreti lo considerano l’unica speranza per svelare i segreti ancora sepolti della Suntech, Ousmanne è costretto ad affrontare il proprio trauma e la vendetta del suo nemico. Tra rivelazioni, inseguimenti e un confronto finale senza ritorno, Ousmanne dovrà decidere se lasciarsi consumare dal passato o lottare per la sua nuova vita, per Fox e per il piccolo Federico.

L’autore

Cirino Cristaldi è nato a Catania nel 1984, laureato in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale, è un giornalista, autore e sceneggiatore. È presidente dell’Associazione NO_NAME con cui produce Etnabook, Via dei Corti, Sicily Short League e CineMigrare. L’esordio letterario avviene nel 2013. Successivamente pubblica, con Bonfirraro, La mafia e i suoi stereotipi televisivi e Onorata Società. Nel 2020 partecipa all’antologia Catanesi per sempre (Edizioni della Sera) con il racconto Catania perduta. Onorata società è il suo terzo libro, dopo il thriller Ousmanne Olman – Il Predestinato e il saggio La mafia e i suoi stereotipi televisivi (Bonfirraro Editore, 2016), torna sugli scaffali delle librerie italiane con Ousmanne Olman. Il ritorno (Edizioni Algra).





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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