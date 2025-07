CATANIA – Presso l’ex Convento di Sant’Agostino in via Vittorio Emanuele, si è tenuto oggi un incontro istituzionale di alto profilo tra una delegazione della CISAL Catania e il Magnifico Rettore eletto, dell’Università degli Studi di Catania, Prof. Enrico Foti.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Responsabile della Confederazione etnea Giovanni Lo Schiavo, è nata con l’obiettivo di presentare ufficialmente le attività del sindacato e porre le basi per una collaborazione concreta con l’Ateneo catanese, finalizzata alla valorizzazione della cultura, dell’istruzione e della formazione come strumenti centrali per il progresso della comunità.

“Crediamo fermamente che solo attraverso il dialogo e la sinergia tra mondo accademico e rappresentanze sociali si possano generare occasioni di crescita reale per il nostro territorio”, ha dichiarato Giovanni Lo Schiavo. “L’Università rappresenta un presidio fondamentale di conoscenza e innovazione: come sindacato, vogliamo essere parte attiva di un processo che metta al centro i giovani, la formazione continua, l’inclusione e lo sviluppo sostenibile”.

Durante l’incontro sono stati affrontati numerosi temi di grande rilevanza, tra cui:

• il rafforzamento dei percorsi di orientamento e formazione professionale per i giovani;

• l’importanza della ricerca scientifica per lo sviluppo locale;

• la creazione di reti territoriali per favorire l’occupabilità e contrastare la dispersione scolastica;

• il sostegno a progetti condivisi volti a valorizzare le eccellenze locali, anche attraverso iniziative culturali e sociali.

Il Magnifico Rettore Foti ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e disponibilità a esplorare nuove forme di collaborazione tra l’Università di Catania e le realtà del territorio.

CISAL CATANIA, attraverso la voce del suo Responsabile Giovanni Lo Schiavo, conferma il proprio impegno a promuovere un modello di sviluppo partecipato, fondato sull’investimento nel sapere, sulla responsabilità sociale e sulla centralità delle persone.

“Questo è solo un primo passo – ha concluso Lo Schiavo –. La CISAL intende lavorare con costanza accanto alle istituzioni, per costruire insieme un futuro migliore per i cittadini e per le nuove generazioni”.





