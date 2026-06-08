Si è tenuto, alla presenza del Segretario Generale della UST CISL Messina Antonino Alibrandi, il Consiglio Generale della CISL FP Messina, un importante momento di confronto sulle sfide del lavoro pubblico, della sanità, degli enti locali e dei servizi alla persona. Al centro della relazione politico-sindacale del segretario Generale Giovanna Bicchieri, la scelta di continuare ad essere un sindacato presente, responsabile e protagonista del cambiamento: contrattare, proporre e costruire soluzioni concrete per lavoratrici, lavoratori e cittadini. Focus su rinnovi contrattuali, sanità pubblica e PNRR, rilancio della contrattazione integrativa nelle aziende sanitarie, valorizzazione del personale, superamento del part-time involontario negli enti locali, nuove assunzioni e ricambio generazionale. Attenzione anche a Polizia Locale, Terzo Settore, Messina Social City e Funzioni Centrali, con l’obiettivo di rafforzare diritti, professionalità e qualità dei servizi.





Nel corso dei lavori sono stati approvati gli adempimenti statutari, le modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto e il recepimento dell’accordo sulla continuità associativa sottoscritto dalle Federazioni CISL e dal Patronato INAS.

Tra le novità sostanziali l’inserimento in Consiglio Generale, così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della CISL, di un componente della Federazione Nazionale Pensionati, che risponde al nome di Pino Silvestri. Ampio spazio è stato poi dedicato alla situazione politico-sindacale e alle sfide che interessano sanità, enti locali, funzioni centrali, polizia locale e terzo settore.





Un dato particolarmente significativo riguarda la crescita della CISL FP Messina: al 31 maggio 2026 la Federazione registra un incremento associativo del 7,93%, con 306 nuove iscrizioni. Un risultato che premia il lavoro svolto quotidianamente sul territorio e rafforza il nostro impegno a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e dei servizi pubblici.

Subentrano in Consiglio Generale Nino Morano, Antonino Nastasi, Placido Cannatà e Cristina Sacca’. “Un ringraziamento in particolare va, per la presenza costante al segretario confederale della Cisl, Antonino Alibrandi – spiega la segretaria generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri – con il quale stiamo elaborando importanti strategie ed iniziative rivolte al territorio messinese. Sinergie tra federazioni che assicurano continuità nel rispetto della centralità delle lavoratrici, dei lavoratori e delle fragilità e valorizzano la presenza dei giovani ma con lo sguardo rivolto al passato attraverso la federazione dei pensionati”.

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