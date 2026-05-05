Molto partecipato l’incontro promosso dalla Cisl Fp Sicilia dedicato al tema della formazione, dell’organizzazione del lavoro e delle prospettive dell’Inps tenutosi per i dipendenti questa mattina a Palermo nella sala Bisulca presso la sede regionale dell’istituto. All’iniziativa erano presenti la coordinatrice regionale Inps Cisl-Fp Sicilia, Giovanna Valenti, il vicecoordinatore regionale Inps Cisl-Fp Sicilia Vincenzo Romeo, il vicecoordinatore nazionale Cisl-Fp Inps Alessandro Ansuisi, il segretario regionale Cisl Fp Sicilia Daniele Passanisi e il coordinatore nazionale Cisl-Fp Inps, Paolo Scilinguo.





Nel suo intervento, Paolo Scilinguo ha evidenziato il ruolo centrale dell’Inps nel sistema pubblico italiano, sottolineando come l’istituto sia chiamato quotidianamente a gestire centinaia di prestazioni che incidono direttamente sulla vita delle persone. «L’Inps intercetta ogni fase dell’esistenza dei cittadini – ha ricordato – dalle pensioni ai bonus, dagli ammortizzatori sociali ai sostegni al reddito. È un presidio essenziale del Paese e merita attenzione, investimenti e una strategia chiara sul personale».





Scilinguo ha poi affrontato il tema della grave carenza di organico, spiegando come il lungo blocco assunzionale tra il 2010 e il 2019 abbia prodotto un vuoto difficilmente colmabile. «In quegli anni non si sono fatti concorsi – ha detto – e molti colleghi altamente professionalizzati sono andati in pensione senza essere sostituiti. È mancato il passaggio di competenze tra generazioni, fondamentale in un’amministrazione che gestisce una mole enorme di prodotti e procedure. Oggi servono assunzioni rapide e mirate, altrimenti alcune sedi rischiano di arretrare dal territorio».





Sul fronte della contrattazione interna, l’Inps, è stato spiegato, continua a rappresentare una delle amministrazioni più avanzate. “L’istituto – ha detto Scilinguo – ha una tradizione consolidata di forte contrattazione integrativa, che ogni anno consente di ottenere risultati significativi per il personale. Il fondo dell’ente – l’equivalente del Fua dei ministeri – quest’anno ammonta a circa 496 milioni di euro a livello nazionale, incrementato di ulteriori 30 milioni grazie al Ccnl 2022-2024. Si tratta di un elemento particolarmente positivo per i lavoratori, perché il salario accessorio è lo strumento che permette di valorizzare concretamente l’attività svolta e di riconoscere l’impegno quotidiano nelle sedi. La produttività viene misurata in modo puntuale e trasparente, e gli incentivi vengono erogati in base ai risultati effettivamente raggiunti. Un sistema che, pur essendo rigoroso, consente di qualificare il lavoro e di premiare il merito”.





Nelle conclusioni, Daniele Passanisi, segretario generale Cisl Fp Sicilia, ha posto l’accento sulla necessità di investire in formazione continua, contrattazione integrativa e rafforzamento della presenza sindacale nei luoghi di lavoro. «La formazione – ha affermato – è lo strumento che permette ai lavoratori di affrontare i cambiamenti e di garantire servizi di qualità. Per questo abbiamo costruito un nuovo coordinamento regionale Inps della Cisl Fp, che lavorerà in sinergia con il livello nazionale per rendere più incisiva la nostra azione nelle dinamiche regionali».





Passanisi ha ricordato che la Cisl Fp sta seguendo con attenzione i processi di riqualificazione interna, le progressioni economiche e le politiche di valorizzazione del personale. «Siamo sempre più presenti e vicini ai lavoratori – ha aggiunto – perché il nostro compito è ascoltare la base, raccogliere le criticità, affrontare con il piglio giusto la contrattazione integrativa regionale e fare da filtro con il livello nazionale. Anche in Sicilia l’Inps ha bisogno di personale, di procedure concorsuali rapide e di una strategia chiara che ponga l’attenzione anche sulla quarta area, un punto chiave che si è ad oggi purtroppo arenato a livello centrale». L’incontro si è concluso con un confronto aperto tra i partecipanti. Un momento di dialogo che la Cisl Fp ha definito «necessario e da ripetere», per continuare a costruire una presenza sindacale forte, informata e realmente utile ai lavoratori dell’Inps.

Luogo: Palermo

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