Si è svolto nel pomeriggio dell’1 ottobre un incontro delle organizzazioni sindacali con l’Assessore regionale della Salute, Marcello Caruso, nel corso del quale è stato illustrato e discusso l’imminente decreto assessoriale relativo all’assegnazione delle risorse destinate al potenziamento delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità.

Nel corso del confronto, l’Assessore ha rappresentato che i 140 milioni di euro messi a disposizione dal Governo nazionale saranno destinati all’assunzione, a tempo indeterminato e in deroga agli ordinari tetti di spesa del personale, di circa 2.700 professionisti appartenenti ai diversi profili sanitari e professionali, con l’obiettivo di assicurare la dotazione minima necessaria al funzionamento delle 146 Case della Comunità previste in Sicilia, in coerenza con gli standard organizzativi stabiliti dal DM 77/2022. Una volta definite e ripartite le risorse, spetterà alle singole Aziende sanitarie provinciali procedere all’espletamento delle relative procedure concorsuali e di reclutamento.





CISL Medici Sicilia e CISL FP Sicilia, presenti all’incontro, hanno espresso apprezzamento per il confronto e hanno sottolineato la necessità che l’Assessorato garantisca un costante monitoraggio delle procedure, individuando tempi certi sia per la pubblicazione dei bandi sia per la conclusione dei concorsi e la conseguente immissione in servizio del personale. Le organizzazioni sindacali hanno inoltre richiesto di ricevere, non appena definito, il testo integrale del decreto assessoriale, al fine di conoscere nel dettaglio la distribuzione delle risorse e il fabbisogno di personale previsto per le strutture territoriali di ciascuna ASP siciliana.





CISL Medici e CISL FP continueranno a seguire con attenzione l’iter del provvedimento e a informare tempestivamente i lavoratori sugli sviluppi e sulle successive procedure di assunzione.

Nella foto, da sinistra: Massimo De Natale, segretario regionale Cisl Medici Sicilia, con Marco Corrao (FP Sicilia), Giorgia Vitello (Cisl Medici), Daniele Passanisi (Cisl FP), Roberto Grimaldi (Cisl Medici)

Luogo: Palermo, Piazza Ottavio Ziino, 24, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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