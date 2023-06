La Città Metropolitana di Messina organizza un corso di formazione su “Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023) e recenti novità giurisprudenziali”.

L’attività, sostenuta dal Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile e coordinata dalla Segretaria Generale dott.ssa Rossana Carrubba, coinvolgerà Sindaci, Segretari e dipendenti.

L’incontro, che vedrà un’approfondita relazione del dott. Francesco Armenante, docente di Scienze dell’Amministrazione presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno e avvocato amministrativista, è in programma per mercoledì 28 giugno 2023, (dalle 8.30 alle 14.30) presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni

La giornata è curata dall’Ufficio Processi Partecipativi delle Comunità locali, responsabile Pina Giarraffa, e dall’Ufficio Unico della Formazione, responsabile Maria Luisa Sodo Grasso.

Programma

ore 8.30: registrazione partecipanti

ore 8.45: saluti istituzionali del Segretario Generale dott.ssa Carrubba

Inizio corso: I parte

a) i principi (generali ed inespressi) della procedura di gara

b) il Responsabile unico del progetto e i Responsabili di fase

c) la nuova disciplina del soccorso istruttorio

d) ambito oggettivo di applicazione del codice (la problematica delle concessioni di servizi e la determinazione del relativo valore)

e) affidamenti diretti e procedure negoziate sotto-soglia (soglie di applicazione, requisiti degli affidatari, scelta degli invitati, criteri di aggiudicazione, controllo sui requisiti, commissione di gara, anomalia dell’offerta ed esclusione automatica, esecuzione anticipata e stipula del contratto)

f) il principio di rotazione (portata applicativa e interpretazione giurisprudenziale)

g) accordi quadro: presupposti, copertura finanziaria e clausole contrattuali

ore 11.45 coffe break

ore 12.15: II parte

a) i requisiti morali, professionali e di capacità

b) i casi di esclusione doverosa e facoltativa

c) la fattispecie controversa dei gravi illeciti professionali

d) il self cleaning

e) il sistema dei controlli e il Fascicolo virtuale dell’operatore economico

f) l’avvalimento nella disciplina nazionale e nella giurisprudenza comunitaria (sostituzione dell’ausiliaria, avvalimento esperienziale e avvalimento premiale)

g) raggruppamenti temporanei (natura e sostituzione dei raggruppandi)

Ore 14.20: Fine lavori

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.