In occasione della Festa della Liberazione, mentre molti cittadini sceglievano il mare e il relax, un gruppo di giovani di Floridia ha deciso di celebrare la giornata in modo diverso: rimboccandosi le maniche per il bene della comunità.

Armati di guanti, sacchi e tanta determinazione, i ragazzi si sono dedicati alla pulizia del parco giochi e dell’area retrostante il punto vendita Eurospin, restituendo dignità a uno spazio troppo spesso trascurato.





A guidare e coordinare l’iniziativa è stato Gabriele Di Pietro, sempre in prima fila per il bene di Floridia, che ha voluto sottolineare il valore profondo della giornata: “È stata una giornata importante non solo per il risultato ottenuto, ma soprattutto per il messaggio che vogliamo trasmettere: prendersi cura ogni giorno del proprio territorio è un dovere, e i giovani sono pronti a fare la loro parte”





Il lavoro dei volontari ha permesso di rimuovere rifiuti e migliorare sensibilmente l’aspetto dell’area, ma non tutto è risolto. Restano infatti criticità importanti, come l’erba alta e diverse giostrine danneggiate.





“Il nostro intervento è solo un primo passo,” ha aggiunto Di Pietro. “Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere d’esempio e che l’amministrazione comunale intervenga al più presto per la manutenzione ordinaria. Questo parco deve tornare a essere un luogo sicuro e accogliente per tutti i bambini”





L’iniziativa ha riscosso apprezzamento tra i residenti, che vedono in questi giovani un segnale concreto di cittadinanza attiva. Un gesto semplice ma significativo, capace di accendere i riflettori sull’importanza della cura degli spazi pubblici e del senso di comunità.

Luogo: Parco, FLORIDIA, SIRACUSA, SICILIA

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