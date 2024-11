Due mesi fa arrivava la vittoria su Villa Pamphili Roma che decretava la promozione in Serie B di padel. Per il City Sports Catania è il momento di costruire la nuova stagione, investendo risorse in termini tecnici e di programmazione importanti. Sono cominciati difatti i nuovi allenamenti della squadra sui campi della struttura di via Santa Sofia. E prosegue parallelamente il lavoro della società nel reperimento delle risorse.

“Il tempo della festa è finito – confessa Sergio Tarquinio, direttore sportivo – ci siamo ritrovati per assemblare sul piano fisico e tecnico la nuova stagione. La campagna acquisti prosegue. È necessario rafforzare la squadra perché dovremmo sostenere un campionato di Serie B davvero insidioso e che ci porterà in campo nazionale a confrontarci con tutta Italia”.

Il City sarà una delle tre siciliane al via insieme con il Green Padel Messina e il Tc Palermo 2. “La formula prevede gironi da 4 squadre. Ripeto siamo impegnati a 360 gradi perché occorre lavorare bene a 360°”.

L’attività sportiva del City Sports guarda a tutte le realtà. “Stiamo ragionando sul territorio – continua – non basta avere le squadre di vertice. Occorre costruire la base. Un primo momento di confronto lo abbiamo creato con l’Ekipe. Il 30 novembre ci ritroveremo con le nostre scuole di padel, per provare a unire e condividere le idee sportive dei due circoli su questa tematica. L’idea del City è quella di continuare a coinvolgere e divulgare i valori dello sport”.

Al secondo anno di attività l’impianto agonistico è significativo. Oltre la Serie D maschile ci saranno al via anche la squadra femminile, ma anche rappresentative amatoriali al via nei tornei preposti. Ultimo step è rappresentato dalla qualità della didattica. Confermata la presenza, oltre di Sergio Tarquinio, di Marina Garsia, prossima al conseguimento di maestro Fitp, Diego Rosell, maestro spagnolo e numero 1 della squadra nel ranking, e il preparatore atletico di secondo livello, Alberto Di Giorgio. Attenzione pregnante è riservata al sociale.

Il 1° dicembre si terrà un evento con la giornata dell’inclusione.

Parteciperanno gli atleti diversabili della società Orizzonte Gela, che nei giorni scorsi ha partecipato all’appuntamento di novembre con la Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale. “Sarà una giornata all’insegna dei valori e dell’inclusione – rivela Angelo Bellavia, direttore generale del City e responsabile per la Sicilia Orientale del Dcps – grazie all’Orizzonte e alla condivisione del percorso intrapreso con Special Olympics”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.