Palermo 28 luglio 2026 – I sindacati Cgil, Cisl, Uil, Nursind, Fials e Nursing Up, e i rappresentanti sindacali Rsu dell’Arnas Civico Di Cristina hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale dell’azienda, denunciando la mancanza di risposte concrete da parte della Direzione strategica sulle principali criticità che interessano l’ospedale.Al centro della vertenza ci sono la stabilizzazione degli operatori socio-sanitari con contratto di collaborazione, la sostituzione o assunzione di 32 operatori sociosanitari, il reclutamento di 50 infermieri e il rafforamento dell’autoparco aziendale, delle risorse umane e dell’organizzazione del lavoro. Secondo Rsu e sindacati, durante il recente confronto la Direzione non avrebbe assunto impegni concreti e immediatamente attuabili, «limitandosi a fornire rassicurazioni giudicate insufficienti rispetto alla gravità della situazione».

Le organizzazioni denunciano «un deficit gestionale ormai cronico che, nonostante il massiccio ricorso a prestazioni aggiuntive e straordinari, continua a gravare sui lavoratori e rischia di compromettere la qualità e la sicurezza dell’assistenza ai pazienti». Inoltre chiedono «a fronte di dotazioni organiche che vanno oltre i numeri, perché si continua ad abusare di straordinario e prestazioni aggiuntive per la normale turnistica»

Da qui lo stato di agitazione che vede i sindacati pronti a promuovere ulteriori iniziative di mobilitazione e di tutela previste dalla normativa vigente. Le sigle chiedono «un intervento immediato per garantire adeguati livelli di organico, migliori condizioni di lavoro e la piena tutela del diritto dei cittadini a un servizio sanitario efficiente e sicuro».

Il 22 luglio in una lettera alla direzione generale dell’Arnas Civico, alla direzione sanitaria e alla direzione amministrativa era stato richiesto dalle sigle sindacali un incontro entro cinque giorni per affrontare tutte le criticità. E ieri i sindacati si sono autoconvocati presso la direzione generale ma nel corso dell’incontro la direzione strategica non ha assunto impegni chiari e le generiche rassicurazioni sono state giudicate “inadeguate”.





























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