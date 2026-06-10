Dopo le date di Roma, Milano e Torino, e diversi sold out in giro per la Sicilia, il 18 giugno Claudio Casisa torna a Palermo con il suo spettacolo “Inconcludente”. Il comico siciliano conclude la tournée con otto repliche, dal 18 al 21 e dal 25 al 28 giugno al teatro Agricantus.

In un’ora e mezza di risate il comico palermitano ribalta, con ironia e profondità, la prospettiva dell’uomo performativo.

Scritto con Pierluigi Montebelli, autore di Fiorello, e prodotto da Arts Promotion di Mario Russo, “Inconcludente” è un vero e proprio inno al fallimento. Un viaggio autobiografico e generazionale dentro quel talento nascosto di iniziare mille cose con entusiasmo e non concluderne neanche una.





Dai libri mai letti alle serie tv lasciate a metà, Claudio racconta una vita sospesa tra aspettative enormi, ansie ereditate e un futuro sempre in bilico, trasformando la sua inconcludenza in una dichiarazione d’amore per chi si sente “in ritardo”, “fuori posto” o “senza un piano”.

“Inconcludente” è uno spettacolo che parla di fragilità, aspettative e identità, restituendo con leggerezza e autenticità il ritratto di una generazione che cerca il proprio posto nel mondo. Con il suo stile ironico, diretto e irriverente, l’attore e comico palermitano costruisce uno spettacolo che mescola stand-up comedy, monologhi poetici e canzoni originali, dando vita a un racconto personale e universale allo stesso tempo.





Biografia

Claudio Casisa, comico e attore palermitano, classe ’91. Nella stagione 2011-2012 partecipa insieme a “Le Malerbe” al programma televisivo Le Iene. Nel 2014 forma, insieme ad Annandrea Vitrano, il duo comico I Soldi Spicci. Il duo prende parte a diversi programmi televisivi tra cui Colorado Café e Pechino Express e realizza diverse tournée teatrali in giro per l’Italia: Femmino e maschia (2013), Chi dice donna dice camion (2019) e Tutta colpa del Poliamore (2023).





Nell’autunno 2018 esce al cinema il loro primo film “La fuitina sbagliata”, distribuito da Rai Cinema e 01 Distribution. Nel settembre 2022 il duo debutta in regia con il secondo film “Un mondo Sotto Social”, prodotto da Tramp Ltd e distribuito da Medusa Film. Nell’agosto del 2023 Casisa è tra i protagonisti del film “30 anni di meno” insieme a Nino Frassica, Massimo Ghini e Antonio Catania. A ottobre 2024 presenta il primo progetto teatrale da solista, “Spaiato”, con la regia di Annandrea Vitrano e nel 2026 porta in teatro il suo nuovo monologo di stand-up “Inconcludente” scritto insieme a Pierluigi Montebelli.

Da giugno 2025 è online sulle principali piattaforme streaming Spotify e YouTube con il podcast “Vado a Sopravvivere da solo”.

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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