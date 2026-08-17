L’evento musicale “Claustrum significat Paradisum” che si terrà giovedì 27 agosto 2026 alle ore 21.00 tra le colonne e i capitelli del Chiostro Canonicale della Cattedrale di Cefalù (PA) desidera proporre in una modalità diversa e utilizzando il linguaggio universale della musica un “itinerario” di visita inconsueto e suggestivo.

A guidare il pubblico in questo percorso sarà il Quartetto d’archi Alikòs composto dai maestri Laura Gallo al violino, Filippo Di Maggio al violino, Vincenzo Bono alla viola, e Antonio Saladino al violoncello.

Musica e parole si alterneranno e si intrecceranno dando vita a un momento artistico unico di suoni, parole e atmosfere che risuonerà nel Chiostro illuminato nella notte cefaludese, protagonista, insieme ai suoi giardini, della serata.

L’appuntamento è curato dalla Cooperativa Sociale il Segno con la collaborazione del maestro Diego Cannizzaro e don Domenico Messina, delegato vescovile della Cattedrale e responsabile del Servizio Pastorale Liturgia della Diocesi di Cefalù.

Il Quartetto Alikòs deve il proprio nome all’omonimo fiume, il Platani, uno dei più importanti corsi d’acqua del versante meridionale della Sicilia. Il fiume attraversa le province di Palermo e Agrigento, segnando inoltre il confine tra quest’ultima e la provincia di Caltanissetta. La formazione è composta da musicisti provenienti proprio da queste tre province che, spinti dalla voglia di far musica insieme, hanno deciso di intraprendere un percorso artistico comune nel proprio territorio.

Il quartetto ha debuttato nel 2021 in occasione del Festival Sicilia Contemporanea di Polizzi Generosa e ha collaborato, tra gli altri, con i maestri Emanuele Anzalone, Roberta Trentuno, Marco Salvaggio e Simone Marino. Nel suo percorso artistico il quartetto ha inoltre accompagnato numerosi solisti di fama internazionale, tra cui Calogero Palermo, Patrick De Ritis, Sacha De Ritis, Alberto Culmone, Salvatore Greco e Kristi Curb.

La partecipazione al concerto prevede un ticket di 10 euro. Con ingresso gratuito per bambini fino ai 7 anni. I biglietti potranno essere acquistati online o presso le biglietterie del Duomo aperte tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

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