Cleveland Watkiss e Piotr Damasiewicz in tour in Sicilia Dal 29 luglio al 8 agosto un cantante britannico e un trombettista polacco attraversano l’isola tra concerti, DJ set e improvvisazione

Dal 29 luglio al 7 agosto la Sicilia ospita una collaborazione inedita tra il cantante britannico Cleveland Watkiss e il trombettista e compositore polacco Piotr Damasiewicz.

Non un semplice tour, ma una residenza itinerante: gli artisti attraverseranno l’isola con concerti, performance e DJ set, e ogni tappa avrà un formato diverso.





Il progetto nasce anni fa a Zanzibar, dove gli attuali fondatori della residenza artistica Meraki Testa dell’Acqua (Noto) vivevano e presentarono i due musicisti l’uno all’altro. Da lì è nato il desiderio di far dialogare i loro linguaggi musicali, senza vincoli di genere.

Le tappe saranno molto diverse tra loro. Si va dalle serate di improvvisazione più libera – come quelle a Favignana e al RARA Festival di Testa dell’Acqua, dedicato alle arti e alla musica improvvisata – a set che uniscono voce, tromba ed elettronica in chiave più club, fino a serate più semplici da seguire, dove jazz, reggae, dub, bass music e drum & bass si mescolano con interventi dal vivo.





Chi sono

Piotr Damasiewicz è uno dei trombettisti e compositori più affermati della scena jazz europea contemporanea. Ha suonato con Hamid Drake, William Parker, Joëlle Léandre, Satoko Fujii, Mikołaj Trzaska e altri nomi di riferimento dell’improvvisazione internazionale.

Cleveland Watkiss, insignito del titolo di MBE per il suo contributo alla musica britannica, è una delle voci più versatili della scena internazionale. Ha collaborato con Stevie Wonder, Wynton Marsalis, Bob Dylan, The Who, Björk, Goldie, Courtney Pine, Art Blakey e Cassandra Wilson, muovendosi tra jazz, opera, musica contemporanea ed elettronica.

Sarà la prima volta che i due condividono un percorso creativo in Sicilia, con concerti costruiti sull’ascolto reciproco, l’improvvisazione e il rapporto con i luoghi che li ospitano.





Tour Sicilia 2026

29 luglio – Favignana (location segreta)

30 luglio – Mezzo Festival, Mazara del Vallo

31 luglio – RARA Festival, Meraki Testa dell’Acqua (Noto)

1 agosto – RARA Festival, Meraki Testa dell’Acqua (Noto)

2 agosto – Barone Sergio Winery, Pachino

5 agosto – Etna (da confermare)

6 agosto – SUQ, Santa Croce Camerina

7 agosto – Hemingway, Modica

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