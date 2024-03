Lo Sportello Sviluppo e Lavoro dell’Associazione Area Mediterranea di Catania nasce in piena pandemia in un periodo in cui il già fragile contesto sociale italiano subiva un pesante contraccolpo. La collaborazione avviata con Unioncamere, che tramite il proprio ufficio di statistica realizza il Progetto Excelsior, ci ha consentito di avviare una sperimentazione nella provincia di Catania in collaborazione con enti di formazione e un’associazione datoriale. Il primo risultato di tale sperimentazione è stato presentato lo scorso 28 aprile presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Nel corso del convegno, è stato illustrato alle istituzioni regionali convenute come l’utilizzo dei dati statistici di Unioncamere potesse consentire l’innalzamento qualitativo della formazione professionale indirizzando l’offerta formativa verso le richieste provenienti innanzitutto dalle imprese. Il primo importante risultato che abbiamo ottenuto come Sportello Sviluppo e Lavoro è stato l’inserimento dei profili professionali elaborati dal Progetto Excelsior all’interno dell’Avviso 7/2023 all’interno del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa.

Nei giorni scorsi si è conclusa l’assegnazione delle risorse finanziarie con riferimento al citato Avviso 7/2023 che utilizza le risorse del PNRR. L’assegnazione è avvenuta con il cosiddetto “click day”, ovvero un sistema in cui prevalgono i più veloci a cliccare per prenotare le risorse economiche. In taluni casi, alcuni enti hanno fatto ricorso, addirittura, a società specializzate. Questa procedura favorisce coloro che hanno sistemi di connessione a Internet e hardware maggiormente performanti escludendo, di fatto, tutti gli altri che magari si trovano in zone periferiche dove le infrastrutture tecnologiche non sono adeguate. Il secondo aspetto ancor più importante è che questo sistema appiattisce al ribasso la qualità delle proposte formative. Infatti, tutti i corsi che hanno lo stesso argomento risultano essere uguali e non vengono valorizzati né considerati i contenuti, le metodologie didattiche, la professionalità delle docenze, il coinvolgimento delle aziende che ospiteranno gli allievi per gli stage nonché le reali prospettive di inserimento lavorativo.

A questa grave situazione si aggiunge un comunicato del Dipartimento della Formazione Professionale, datato 13 marzo 2024, avente per oggetto l’applicazione dell’art. 70 della Legge Regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante “Modifiche alla Legge Regionale 14 dicembre 2019, n.23” che obbliga gli enti ad avere almeno quattro dipendenti assunti a tempo indeterminato, full time nel rispetto del CCNL e CCRL di riferimento. Quest’ultimo comunicato sancisce la fine dell’esistenza dei piccoli Enti di formazione che hanno lavorato, nel rispetto delle leggi, affinché ci fosse una sempre più ampia pluralità nel panorama dell’offerta formativa. Lo Sportello Sviluppo e Lavoro continuerà nella propria strada consapevole del fatto che, con la fine del Reddito di Cittadinanza, coloro che frequenteranno i corsi di formazione professionali dovranno avere un lavoro altrimenti, oltre a calpestare la loro dignità, si accrescerà il numero dei disagiati, sempre più ai margini della società.

