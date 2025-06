CNA Trapani conquista un risultato storico, posizionandosi al primo posto tra tutte le CNA territoriali d’Italia per incremento di imprese associate nel 2024. Già stabilmente ai vertici nazionali negli ultimi quattro anni, l’organizzazione raggiunge oggi oltre 2.500 Associati, confermandosi realtà dinamica e in costante crescita.



Un traguardo che premia il lavoro della squadra guidata dal Presidente Giuseppe Orlando e dal Segretario Francesco Cicala, capaci di trasformare CNA Trapani in un punto di riferimento concreto per migliaia di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio.



L’Assemblea elettiva si è aperta con il convegno “Sicurezza 4.0 – le novità dell’accordo Stato-Regioni e le sfide per le imprese”, evento valido per la formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro. Organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani, il convegno ha visto la partecipazione di oltre 330 imprenditori.



Tra gli interventi di alto profilo, l’Ing. Antonio Leonardi (ASP di Catania), la Dott.ssa Maria Cristina Blandino (F.P. Sicurezza), il Dott. Francesco Vallone (professioni sanitarie tecniche di prevenzione) e il Dott. Gregorio Francesco (Direttore Dipartimento Prevenzione – S.Pre.S.A.L. Trapani), hanno analizzato il nuovo quadro normativo e il ruolo della formazione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.



Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, rappresentato dal Presidente Salvatore Miceli, per la co-organizzazione e la qualificata partecipazione.



Durante l’evento, CNA Sicilia – con il Presidente Nello Battiato e il dirigente Francesco Cuccia – ha conferito a CNA Trapani una pergamena di riconoscimento per il risultato ottenuto. «CNA Trapani è ormai un punto di riferimento imprescindibile per le imprese del territorio – ha dichiarato Battiato –. La fiducia delle aziende che ogni anno scelgono di aderire è la dimostrazione concreta del lavoro svolto. Questo successo è un orgoglio per tutta CNA Sicilia». Parole condivise anche dal Segretario Nazionale CNA, Otello Gregorini, che ha espresso il suo plauso in chiusura di Assemblea.



«Abbiamo saputo cogliere i bisogni reali delle imprese – ha dichiarato il Presidente Orlando – adattandoci ai cambiamenti e offrendo servizi sempre più puntuali. Il nostro impegno ci ha reso interlocutori autorevoli anche per le istituzioni locali».





Il Segretario Francesco Cicala ha evidenziato: «Abbiamo portato a termine un risanamento economico-finanziario e potenziato i servizi, puntando in particolare su bandi, finanziamenti e strumenti di sostegno alle imprese. Vogliamo ora rafforzare la rappresentanza delle categorie e promuovere con forza il Made in Sicily».



L’Assemblea quadriennale ha confermato Giuseppe Orlando alla Presidenza e Francesco Cicala alla Segreteria, procedendo anche al rinnovo della Direzione territoriale, oggi composta da circa 50 imprenditori. Il nuovo assetto si arricchisce dell’ingresso di figure imprenditoriali di rilievo, espressione qualificata del tessuto economico e produttivo del territorio. Una squadra forte e rappresentativa, che incarna la visione condivisa di CNA: radicamento, attenzione concreta alle esigenze delle imprese e impegno costante per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e partecipato.













