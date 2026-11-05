L’evento in cui divertirsi seriamente a parlare di codice ritorna con una nuova edizione incentrata sulla sicurezza del software.

Dopo le edizioni dedicate a frontend, backend e intelligenza artificiale, Coderful sceglie la cybersecurity, un tema che oggi attraversa direttamente il lavoro di chi progetta e sviluppa tecnologia.

L’ecosistema software è sempre più vulnerabile. La sua superficie d’attacco si sta ampliando a causa di diversi fattori, come: l‘uso diffuso di API, tool chain sempre più complesse e dipendenze sempre più profonde, l’uso smodato di pratiche come il Vibe Coding e l’intelligenza artificiale che, se da un lato supporta le attività di difesa e detection, dall’altro introduce nuove minacce, dai prompt malevoli fino ai rischi legati alla sicurezza degli agenti autonomi.

Il quadro è più che mai complesso e mutevole. La Cybersecurity Edition parte da questo scenario per analizzarlo dalla prospettiva di chi lavora ogni giorno con il codice. Secure coding e AppSec, DevSecOps, offensive security, gestione delle vulnerabilità, identity e access management, cloud e API security e AI security saranno alcuni degli ambiti attorno a cui verrà costruito il programma. Troveranno spazio anche il fattore umano, la resilienza dei sistemi e il nuovo quadro normativo europeo, in una fase in cui la sicurezza tende sempre più a entrare nelle scelte progettuali, prima ancora che nelle attività di risposta agli incidenti.





Una community cresciuta attorno al codice

Dal debutto nel 2024, Coderful è cresciuto insieme alla propria community, mantenendo il suo focus su contenuti di qualità e occasioni di networking.

Le edizioni frontend, backend e AI hanno portato a Catania centinaia di developer, professionisti e studenti, attirando partecipanti da tutta Italia. Sul palco, sono saliti negli anni speaker di aziende come: AWS, NVIDIA, Redis, Google, Figma, Adobe, Docker; e nomi conosciuti a livello nazionale e internazionale, come: Salvatore Sanfilippo, Luca Mezzalira, Gabriele Santomaggio, Alberto Massidda, Serena Sensini e Paolo Caressa.

Parallelamente è cresciuto il coinvolgimento delle aziende. Tantissime realtà del mondo tech e recruiting hanno scelto di sostenere Coderful come sponsor e di partecipare alle attività costruite durante l’anno, dai meetup ai workshop fino alla conferenza. Per citarne alcune: Magic Engineering, Nexum-ai, Livebase, The Level Group, Immobiliare Labs, weBeetle.

Insieme agli sponsor, Coderful ha ricevuto il supporto di aziende partner, molte delle quali locali, e di una fitta rete di community tech.

«Coderful è cresciuto restando fedele alla sua promessa: essere un evento in cui divertirsi seriamente a parlare di codice. Continuiamo a proporre contenuti di qualità, speaker di eccellenza e momenti di networking preziosi tanto per i partecipanti quanto per le aziende. Abbiamo scelto di mantenere una dimensione indipendente e umana, e di continuare a coltivare il legame con la nostra città», spiegano i founder.





Verso Coderful 2027

Anche nel 2027, Coderful non coinciderà soltanto con il giorno dell’evento. Durante tutto l’anno tornerà Road to Coderful, il calendario di meetup e live organizzati insieme ad aziende e ospiti speciali, per approfondire singoli temi e accompagnare la community nel percorso verso la prossima edizione.

L’11 giugno, sempre al Four Points by Sheraton di Catania, il grande giorno: quello della conferenza.





Il team dietro Coderful

Coderful nasce nel 2019 dalla collaborazione tra due realtà etnee, Devmy – azienda specializzata in software development, consulenza e formazione tecnica – e ADD DESIGN – agenzia di comunicazione, pubblicità e branding attiva dal 2006 e associata UNA, l’associazione nazionale delle agenzie di comunicazione.

La volontà dei quattro founder – Francesco Sciuti e Andrea Ortis (Devmy), Claudio Cocuzza ed Emanuele Fontana (ADD Design) – è da subito stata chiara: far vivere anche in Sicilia l’esperienza delle grandi conferenze IT. Negli anni, quella volontà ha trovato una risposta concreta, confermata dai sold out registrati ad ogni edizione. Coderful è riuscito ad affermarsi come un evento capace di confrontarsi con i principali appuntamenti tech e, allo stesso tempo, attirare professionisti, speaker e aziende provenienti da ogni parte d’Italia, con una risonanza che spesso valica i confini nazionali.

Luogo: Four Points by Sheraton Catania, via Antonello Da Messina, 45, ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

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