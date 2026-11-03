Sabato 7 novembre al Palazzo della Cultura la presentazione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, in programma il 14 novembre in tutta Italia





Trent’anni di solidarietà, incontri e gesti concreti di condivisione. Sabato 7 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania in via Vittorio Emanuele II, n. 119, Banco Alimentare della Sicilia presenta la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, in programma sabato 14 novembre.

“Gesti che costruiscono pace” è il tema scelto per celebrare i trent’anni della Colletta Alimentare, un gesto di solidarietà che va oltre il semplice dono e diventa l’occasione per incontrarsi e dedicare tempo a chi troppo spesso rischia di rimanere invisibile. Un’esperienza concreta di pace che nasce dall’attenzione alle persone e dalla capacità di costruire legami.





L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Andrea Cesare Guzzardi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania e di Valeria Pisasale, Commissario Arcivescovile Ente Gestore Caritas Diocesana di Catania. Interverranno Maria Pia Fontana, direttrice dell’UDEPE di Catania; Pietro Maugeri, presidente Banco Alimentare della Sicilia e vicepresidente di Fondazione Banco Alimentare; Roberto Inguanti, dell’Associazione Famiglie e Solidarietà, e Giuliana Malaguti, responsabile comunicazione Fondazione Banco Alimentare. Modererà la giornalista Sarah Donzuso.

La Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, coinvolgerà oltre 160.000 volontari in 12.000 supermercati italiani. In Sicilia la Rete Banco Alimentare sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner territoriali.

Durante la giornata sarà possibile donare alimenti a lunga conservazione: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno in scatola, riso e prodotti per la colazione e la merenda.





La partecipazione all’incontro è gratuita con registrazione obbligatoria a questo link

La Colletta Alimentare è anche il gesto con cui la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla X Giornata Mondiale dei Poveri, indetta da Papa Leone XIV, che si celebrerà domenica 15 novembre.

Gli altri appuntamenti in provincia di Catania

In vista della Colletta Alimentare del 14 novembre, sono previsti altri due incontri di presentazione in provincia di Catania.

GIARRE – Venerdì 6 novembre, ore 19.00.

Sala Tau, Parrocchia San Francesco al Carmine, via Maria Santissima del Carmelo 3.





PATERNÒ – Martedì 10 novembre, ore 19.00.

Parrocchia San Biagio, Via Messina n. 97.

Dal 2 novembre è inoltre possibile donare la spesa online attraverso le piattaforme aderenti, consultabili sul sito www.bancoalimentare.it

Chi desidera partecipare alla Colletta Alimentare 2026 come volontario può iscriversi QUI

Luogo: Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele II, 119, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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