Esami di risonanza e radioterapia oggi sono possibili anche per i pazienti portatori di pacemaker, ma in pochi ne sono a conoscenza e soprattutto tarda l’aggiornamento normativo. Arriva così a Catania, dopo Palermo, l’incontro promosso dalle realtà siciliane dell’Associazione italiana di aritmologia e cardiostimolazione (AIAC) e dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (ANMCO) dal titolo “Caro collega, ho un problema! Il paziente ha un dispositivo cardiaco impiantabile”, volto a diffondere la conoscenza delle metodologie tecnologiche attraverso le quali è possibile aggiornare i dispositivi. L’evento, con segreteria organizzativa e provider a cura di Biba Group, si svolgerà martedì 18 febbraio dalle ore 9.30 presso il Four Points by Sheraton ad Aci Castello.

Verrà così affrontato in maniera approfondita il tema della riprogrammazione degli strumenti attraverso la quale sarà possibile per i pazienti sottoporsi anche ad esami diagnostici prima controindicati, come la radioterapia e la risonanza magnetica. La tecnologia, nell’ultimo decennio, è andata avanti ed oggi sono disponibili dispositivi compatibili con questa tipologia di esami. Si affronterà inoltre la gestione dello storm aritmico nei pazienti portatori di ICD nonchè cosa fare nel caso in cui i pazienti portatori di device devono sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Oltre l’adeguata formazione tuttavia permane un problema da superare e sul quale si vuole porre l’attenzione, ovvero quello normativo: “La legge non è stata modificata e anche i pazienti con dispositivi aggiornati rischiano di essere respinti dal radiologo. – spiegano la presidente dell’ANMCO Sicilia, Maura Francese e il presidente di AIAC Sicilia, Angelo di Grazia – Da qui la nostra richiesta alla Regione Siciliana di avviare un tavolo tecnico per la realizzazione di un percorso integrativo che riunifichi tutte le figure dell’ambito cardiologico sul territorio. È opportuno sensibilizzare le strutture in modo da rendere facile a questi pazienti l’accesso alle cure”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.