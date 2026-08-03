Sarà Anna Tatangelo la guest star della gang cabaret di Comici in Palazzo che martedì 4 agosto alle ore 21 si esibiranno al teatro di Verdura di Palermo con il loro irriverente spettacolo.





Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, la comicità spontanea e fresca di ‘Comici in Palazzo’ è già tornata in tv su TRM, con la seconda edizione dello show; adesso Andrea Lupo, Ivan Fiore, Daniele Vespertino e Claudione Di Giovanni saranno nella loro Palermo per continuare a stupire il pubblico con nuovi esilaranti sketch comici. Disponibili gli ultimi biglietti su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati. Biglietti a partire da 23 €. Lo spettacolo si avvale della collaborazione della Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Lo show di Palermo vedrà la partecipazione straordinaria di Anna Tatangelo, che eseguirà un mix dei suoi più grandi successi e riderà con gli improbabili inquilini di Comici in Palazzo.





A formare un intero palazzo di comici ci sono un portiere alle prese con dei condomini molto particolari, un postino ‘impostato’, un dottore improbabile, un mago cialtrone, un inquilino eternamente moroso, e tante altre figure che insieme formano questo eccentrico condominio. Questa è la formula vincente dello spettacolo ‘Comici in Palazzo’, uno spettacolo nato per stupire il pubblico battuta dopo battuta, grazie ai tempi comici straordinari che lo contraddistinguono.

Comici in Palazzo non è una vera kermesse di comici, ma più una sit com dai ritmi sostenuti, con un mix di attori e cabarettisti giovani e navigati, che danno vita a uno spettacolo irresistibile. Questo show nasce da una felice idea di Andrea Lupo, Ivan Fiore, Daniele Vespertino e Claudione Di Giovanni e si avvale della collaborazione ai testi di Marco Pomar.

Luogo: Teatro di Verdura di Palermo, via del fante, 39, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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